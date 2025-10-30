Лучше не тратить деньги: названы топ ненадежных кроссоверов

Компактные кроссоверы остаются одним из самых популярных сегментов на вторичном рынке, однако привлекательная цена не всегда гарантирует удачливость покупки. Британское издание WhatCar обнародовало рейтинг моделей, продемонстрировавших самую низкую надежность в 2025 году.

Результаты исследования, на которые обратило внимание Wheel News, в некоторых случаях стали настоящим сюрпризом. Опрос реальных владельцев и анализ заявлений о неисправностях показали, какие авто чаще всего создают проблемы. Это не теоретические прогнозы — речь о фактических поломках по истечении гарантийного срока, когда вся статистика проявляет себя без украшений.

Худшие результаты среди компактных кроссоверов получила бензиновая версия Nissan Juke второго поколения (с 2019 года). Несмотря на хорошую репутацию предыдущей модели, новое поколение столкнулось с множеством проблем — от электроники до подвески и систем авто.

В рейтинг вошел и Kia Sportage 2016-2021 годов. Несмотря на укрепление бренда и долгосрочную гарантию, владельцы жалуются на дефекты двигателей, трансмиссий и электронных систем. Некоторые авто нуждаются в дорогом ремонте уже после пробега около 80-100 тысяч км.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Не ушла от критики и относительно новая Mazda CX-60 (с 2022 года), которую позиционировали как премиальную модель. Главной проблемой стала гибридная силовая установка: владельцы сообщают о программных сбоях, некорректной работе электромотора и ДВС и отказах систем.

Volkswagen Tiguan, один из самых популярных кроссоверов Европы, также упоминается среди моделей с самой низкой надежностью. Речь идет о системных проблемах разных поколений: дорогих турбомоторах, складных коробках DSG и частых сбоях электроники.

Неожиданным стал и дебют Lexus LBX (с 2023 года) в списке антирекордсменов. Хотя модель еще очень свежая, первые владельцы уже сталкиваются с недостатками. Вероятно, речь идет о начальных технологических недоработках, но репутационный удар для бренда серьезный.

Отдельно отмечено, что гибридный Nissan Juke (с 2022 года) частично отличается проблемами от бензиновой версии. Гибридная трансмиссия добавила сложности в обслуживании, не улучшив ситуацию с надежностью.

Попадание модели в этот список не означает, что каждый автомобиль будет неисправен, однако это сигнал для покупателей быть максимально осмотрительным. Перед приобретением таких автомобилей следует провести тщательную диагностику, проверить сервисную историю, протестировать все электросистемы и предусмотреть бюджет на возможные ремонты.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !