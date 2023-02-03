Могут ли призвать на военную службу ограниченно пригодных

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, во время которой на службу могут призвать военнообязанных граждан призывного возраста от 18 до 60 лет. В то же время призывать в ряды ВСУ могут также и ограниченно пригодны.

Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач. По его словам, ограниченно пригодные военнослужащие будут служить не в боевых частях, а в воинских частях довольствия. Они могут служить в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также в других небоевых подразделениях.

"Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в военных частях обеспечения", – сказал Горбач.

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Об этом говорится в Положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденном Приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402, пункт г 20.3 раздела ІІ. В соответствующем постановлении в произвольной форме говорится, какие виды службы может проходить ограниченно пригодное лицо, а какие ему противопоказаны. Такие лица непригодны к службе в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях.

Лица, признанные ограниченно годными к военной службе, могут служить:

в частях (подразделениях) обеспечения;

военных комиссариатах;

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Напомним, призывникам повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее не обязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Напомним, ранее адвокат Роман Симутин объяснил, что будет, если не взять повестку.

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