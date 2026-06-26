Может наблюдаться слабость и головные боли: прогноз магнитных бурь на 26 июня

Магнитные бури могут влиять на колебания атмосферного давления, из-за чего у отдельных людей иногда появляются головные боли, чувство усталости или повышенная раздражительность. Уровень активности оценивают по планетарному К-индексу в диапазоне от 0 до 9: значение 5 и выше уже считается сильной магнитной бурей.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. 26 июня прогнозируется снижение активности к К-индексу 3,3 (зеленый уровень), что соответствует слабым колебаниям магнитного поля.

В то же время специалисты напоминают, что такие прогнозы динамичны: данные могут обновляться каждые несколько часов в зависимости от активности Солнца. Поэтому показатели следует периодически проверять. Магнитная буря возникает из-за солнечных вспышек и выбросов, во время которых в космос попадают заряженные частицы. Добираясь до магнитного поля Земли, они вызывают его возмущение, которое и фиксируют как геомагнитную бурю.

Чаще всего слабые колебания (К-индекс 1–4) почти не ощущаются. Бури от уровня 5 и выше могут влиять на самочувствие людей, а также вызывать перебои в работе связи, спутниковых систем и радиоканалов. Во время особо мощных событий (К-индекс 7–8) иногда наблюдаются и полярные сияния.

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Относительно влияния на организм, у чувствительных людей возможны головные боли, быстрая утомляемость или дискомфорт из-за изменений в окружающей среде. Специального лечения этого нет, но симптомы обычно облегчают стандартными средствами самочувствия.

Чтобы легче перенести периоды повышенной солнечной активности, врачи советуют соблюдать стабильный режим сна, питаться сбалансированно, ограничить избыток кофе, алкоголя, жирной и острой пищи. Полезны достаточное потребление воды, легкая физическая активность и прогулки на свежем воздухе без перегрева. Также важно избегать стрессовых ситуаций и иметь при себе необходимое лекарство людям с хроническими состояниями.

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