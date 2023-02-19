Ноутбук зависает и не реагирует на команды: как самостоятельно исправить проблему

Если ваш ноутбук начал некорректно работать, не отвечать на команды и зависать, можно самостоятельно справиться с проблемой. Для этого следует набраться терпения и четко выполнять прописанные правила.

Специалисты по MoYo объяснили, почему девайсы могут "зависать" и можно ли самостоятельно исправить проблему. Отмечается, что ноутбук может тормозить из-за нехватки виртуальной памяти – ее объем должен в два раза превышать объем виртуальной памяти.

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Также необходимо хранить всю информацию на не диске "С" (предназначен для сохранения системных программ и файлов), а переносить все на диск "D". Если вы храните на ноуте фото или видео, сразу переносите их на диск "D". Если же вы хранили все на диске "С", то перенесите собственные данные на другой диск.

Увеличить виртуальную память вручную можно следующим образом: в разделе "Параметры" выберите "Дополнительно" и "Виртуальная память". Нажмите кнопку "Изменить" и выберите на жестком диске раздел, который используется в меньшей степени. Затем нажмите кнопку "Особый размер" и выберите параметры: исходные и максимальные. Укажите нужные данные и нажмите кнопку "Задать". После этого ноутбук нужно перезагрузить, чтобы новые параметры могли вступить в силу.

Иногда ноутбук нуждается в дефрагментации жесткого диска. Это можно сделать так: выберите в меню "Пуск" раздел "Все программы" и "стандартные" и "Служебные". Там вы найдете раздел "Дефрагментация диска". Бывает и так, что девайс требует чистки реестра и отключения автозапуска ненужных программ.

"Автозагрузка большого количества обеспечения заметно снижает оперативность работы компьютера. Ноутбук сильно тормозит из-за того, что многие установленные программы автоматически добавляются в реестр автозапуска. Чтобы активизировать оперативность системы, достаточно удалить из реестра те из них, которыми не пользуетесь", – отмечают специалисты .

Они советуют очень осторожно подходить к чистке реестра, потому что большинство программ выполняют служебные функции. Их отключение вызовет сбой в работе компьютера.

Для очистки реестра процессора: в меню "Пуск" выберите "Все программы" и найдите "Автозагрузка". Здесь вы найдете все программы, которые запускаются автоматически как только вы включаете ноутбук.

Также можно использовать утилиту MSConfig, которая установлена ​​в системе по умолчанию. Найти ее можно в меню "Пуск" или одновременным нажатием кнопок Win+R. В появившемся окне нужно ввести команду msconfig и "Ок". Когда отобразится утилита msconfig, выберите "Автозагрузка" и отключите неиспользуемые программы.

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Также следует время от времени проверять ноутбук на вирусы. Они очень "любят" папку Temp, содержащую временную информацию. Вручную ее можно почистить, удалить все излишнее.

Еще попробуйте проверить, не перегрелся ли случай ваш девайс, поскольку перегрев системы тоже влияет на производительность его работы. Как это сделать: установите на гаджет RealTemp и включите функцию сигнала о перегреве. Это приложение будет в реальном времени контролировать температуру ядер и системы, отображать данные и фиксировать показатели.

Специалисты говорят, что часто проблемой зависания может быть слишком большое количество открытых приложений. Сразу перезагружать гаджет не следует, чтобы не спровоцировать поломку жесткого диска, сбой в приложениях или потерю несохраненных данных.

Также на торможение вашего ноутбука может влиять слишком много запущенных программ и приложений. Проверить их можно в "Диспетчере задач" – вызвать приложение можно с помощью одновременного нажатия клавиш Ctrl+Alt+Delete или Ctrl+Shift+Esc. Затем в "Диспетчере" нужно найти программу, рядом с которой стоит отметка "Не отвечает", навести на нее курсор и нажать правой кнопкой мыши, найдя пункт "Снять задание" и активировать его.

Если при зависшем ноутбуке вам не удалось открыть "Диспетчер задач", можно прибегнуть к принудительной перезагрузке.

Это можно сделать следующими действиями:

Нажмите и удерживайте кнопку питания. Она обычно находится в верхней части клавиатуры, слева или справа. Реже – сбоку рядом с дисководом и входами для подключения устройств.

Используйте клавиши ALT+F4. После нажатия этого сочетания клавиш должно появиться меню с вариантами – завершение работы, перезагрузка, режим ожидания, спящий режим.

Использовать командную строку – нажмите Win+R. В открывшемся окне введите cmd.exe. В следующем окне на черном фоне напишите shutdown/r, нажмите Enter.

Если мышка не работает, с помощью клавиатуры можно перемещаться между кнопками интерфейса – для этого есть клавиша Tab. Действия подтверждаются нажатием клавиши Enter.

Если ноутбук не выключается даже при удержании кнопки питания, можно снять аккумулятор с ноутбука. Для этого нужно сначала отсоединить электрический шнур от ноутбука, перевернуть его, извлечь аккумулятор. Если батарея ноутбука находится в труднодоступных местах, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

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