Ноутбук зависає та не реагує на команди: як самостійно виправити проблему

У раз, якщо ваш ноутбук почав некоректно працювати, не відповідати на команди та зависати, можна самостійно справитися з проблемою. Для цього варто набратися терпіння та чітко виконувати прописані правила.

Фахівці з MoYo пояснили, чому девайси можуть "зависати" та чи можна самостійно виправити проблему. Зазначається, що ноутбук може гальмувати через брак віртуальної пам'яті – її об'єм має чи не вдвічі перевищувати обсяг віртуальної пам'яті.

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Також потрібно зберігати усю інформацію на не диску "С" (призначений для збереження системних програм та файлів), а переносити все на диск "D". Якщо ви зберігаєте на ноуті фото, чи відео, то одразу переносьте їх на диск "D". Якщо ж ви раніше зберігали все на диску "С", то перенесіть власні дані на інший диск.

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Збільшити віртуальну пам'ять вручну можна наступним чином: у розділі "Параметри" оберіть "Додатково" та "Віртуальна пам'ять". Натисніть "Змінити" та оберіть на жорсткому диску розділ, який використовується в найменшій мірі. Потім натисніть "Особливий розмір" та оберіть параметри: вихідні та максимальні. Вкажіть потрібні дані й натисніть "Задати". Після цього ноутбук треба перезавантажити, аби нові параметри могли набрати чинності.

Інколи ноутбук потребує дефрагментації жорсткого диска. Це можна зробити так: оберіть в меню "Пуск" розділ "Всі програми" та "стандартні" й "Службові". Там ви знайдете розділ "Дефрагментація диска".Буває й так, що девайс вимагає чистки реєстру та відключення автозапуску непотрібних програм.

"Автозавантаження великої кількості забезпечення помітно знижує оперативність роботи комп'ютера. Ноутбук сильно гальмує через те, що багато встановлені програми автоматично додаються до реєстру автозапуску. Щоб активізувати оперативність системи, досить видалити з реєстру ті з них, якими не користуєтеся", – зауважують фахівці.

Вони радять дуже обережно підходити до чищення реєстру, бо більшість програм виконують службові функції. Тож їхнє відключення викличе збій в роботі комп'ютера.

Як очистити реєстр процесора: оберіть в меню "Пуск" розділ "Усі програми" та знайдіть "Автозавантаження". Тут ви знайдете усі програми, що запускається автоматично як тільки ви вмикаєте ноутбук.

Також можна використати утиліту MSConfig, яка встановлена ​​в системі за замовчуванням. Знайти її можна в меню "Пуск" або одночасним натисненням кнопок Win+R. У віконце, що з'явиться, треба ввести команду msconfig та "Ок". Коли висвітиться утиліта msconfig, оберіть "Автозавантаження" та відключіть програми, які не використовуються.

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Також варто час від часу перевіряти ноутбук на віруси. Вони дуже "полюбляють" папку Temp, яка містить тимчасову інформацію. Вручну її можна почистити, видалити все зайве.

Ще спробуйте перевірити, чи не перегрівся, бува, ваш девайс, оскільки перегрів системи теж впливає на продуктивність його роботи. Як це зробити: встановіть на ваш гаджет RealTemp та увімкніть функцію сигналу про перегрів. Цей додаток буде в реальному часі контролювати температуру ядер і системи, відображати дані та фіксувати показники.

Фахівці кажуть, що часто проблемою зависання може бути занадто велика кількість відкритих додатків. Одразу перезавантажувати гаджет не варто, щоб не спровокувати поломку жорсткого диска, збій у додатках, чи втрату незбережених даних.

Також на гальмування вашого ноутбука може впливати забагато запущених програм та додатків. Перевірити їх можна у "Диспетчері завдань" – викликати програму можна за допомогою одночасного натискання клавіш Ctrl+Alt+Delete або Ctrl+Shift+Esc. Потім у "Диспетчері" треба знайти програму, поряд з якою стоїть позначка "Не відповідає", навести на неї курсор й натиснути правою кнопкою миші, знайшовши пункт "Зняти завдання" й активувати його.

Якщо при завислому ноутбуці вам не вдалося відкрити "Диспетчер завдань", можна вдатися до примусового перезавантаження.

Це можна зробити наступними діями:

Натисніть та утримуйте кнопку живлення. Вона зазвичай знаходиться у верхній частині клавіатури, ліворуч або праворуч. Рідше – збоку, поруч із дисководом та входами для підключення пристроїв.

Використовуйте клавіші ALT+F4. Після натискання цього сполучення клавіш має з'явитися меню з варіантами – завершення роботи, перезавантаження, режим очікування, сплячий режим.

Використовувати командний рядок – натисніть Win+R. У вікно, що відкрилося, введіть cmd.exe. У наступному вікні на чорному тлі напишіть shutdown/r, натисніть клавішу Enter.

Якщо не працює мишка, за допомогою клавіатури можна переміщатися між кнопками інтерфейсу – для цього є клавіша Tab. Дії підтверджуються натисканням клавіші Enter.

Якщо ноутбук не вимикається навіть при утриманні кнопки живлення, можна зняти акумулятор з ноутбука. Для цього потрібно спочатку від'єднати електричний шнур від ноутбука, перевернути його, витягти акумулятор. Якщо ж батарея ноутбука міститься у важкодоступних місцях, то краще зверніться за допомогою до спеціалістів.

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