Объемные сумки снова в моде: названы тренды 2023 года (фото)

Какие сумки будут в моде в 2023 году - модные тренды 2023

В моду возвращаются объемные сумки и шоперы. Поэтому микроскопические сумки, которые были актуальны несколько последних сезонов, следует отложить в шкаф.

Стилисты Watchingukraine показали, каким моделям сумок нужно отдать предпочтение в 2023 году. Среди актуальных – большие тоуты, шоперы или габаритные аксессуары через плечо.

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Подробнее о моделях, какие модели будут самыми модными в этом году, читайте ниже.

Прямоугольная кожаная сумка с короткой ручкой

Прямоугольные сумки с короткой ручкой в большинстве своем изготавливают из кожи. Трендовые цвета на 2023 год – коричневый и черный, которые станут базой в гардеробе.

Модные сумки 2023 – какие сумки в тренде в 2023 году

Пушистая сумка-тоут

Пушистая сумка-тоут привлечет к вам внимание и удачно сочетается с любым образом и добавит "изюминки".

Модные сумки 2023 – какие сумки в тренде в 2023 году

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Тканевые шоперы

Шоперы из ткани стали популярны, поскольку они удобны и легки. Выбирайте такие сумки из ткани, кожаными ручками и структурным низом.

Модные сумки 2023 – какие сумки в тренде в 2023 году

Сумки с рюшами

Сумка с рюшами – очень яркий и стильный аксессуар в 2023 году.

Модные сумки 2023 – какие сумки в тренде в 2023 году

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Сумка почтальона

Кожаные сумки через плечо снова возвращаются в моду. Такой аксессуар можно легко сочетать с разной одеждой.

Модные сумки 2023 – какие сумки в тренде в 2023 году

Плетеный тоут

Плетеный тоут – новый тренд 2023 года. Стильно, удобно и изысканно.

Модные сумки 2023 – какие сумки в тренде в 2023 году

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Напомним, что известный украинский дизайнер Андре Тан показал пять трендовых вещей, которые просто должны находиться в гардеробе каждой модницы. Они помогут создать стильный образ.

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