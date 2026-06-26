Обойдитесь без кондиционера: как быстро охладить помещение

В жаркие летние дни в доме быстро скапливается тепло, из-за чего находиться в помещении становится некомфортно. Однако снизить температуру можно и без кондиционера, используя несколько простых приёмов.

Об этом сообщает медиаагентство АСС. Эксперт по бытовым системам Питер Ноулз рекомендует необычный, но действенный способ охлаждения. Вечером, когда температура на улице начинает спадать, он советует повесить перед открытым окном влажную простыню. Поток воздуха, проходя сквозь влажную ткань, естественным образом охлаждается, что помогает сделать комнату более прохладной.

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Кроме этого, специалист рекомендует придерживаться еще нескольких правил:

не открывать окна в самые жаркие часы дня, чтобы горячий воздух не проникал в помещение;

заслонять окна плотными шторами или жалюзи, уменьшающими нагрев комнат солнечными лучами;

располагать вентилятор ближе к полу, где воздух обычно прохладнее;

вечером направлять вентилятор в сторону открытого окна, чтобы вывести накопившееся за день тепло наружу;

отключать от сети зарядные устройства, ноутбуки и другую технику, которая выделяет тепло даже в режиме ожидания;

пользоваться духовкой, плитой и стиральной машиной утром или поздно вечером, когда температура воздуха ниже.

Отдельно эксперт советует заменить обычные лампы накаливания на светодиодные. LED-лампы почти не нагреваются во время работы, поэтому помогают поддерживать более комфортную температуру в доме и потребляют меньше электроэнергии.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

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