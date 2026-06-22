Пенсия по инвалидности: кому могут отменить и по каким причинам

Украинцы, частично или полностью потерявшие трудоспособность, имеют гарантированное право на государственную пенсию. В то же время в ряде случаев выплаты могут быть прекращены или пересмотрены — в частности, через пропуск повторного осмотра, улучшение состояния здоровья, ошибки в документах или другие основания.

Об этом сообщается на портале "Действие". Там отмечают, что пенсия по инвалидности назначается в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а ее сохранность зависит от соблюдения установленных требований.

Пропуск повторного обзора или его результаты

Пенсия по инвалидности назначается на период, в течение которого установлена инвалидность. Термин определяет медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК). Если человеку назначен повторный осмотр, он обязан пройти его в установленный срок.

В случае неявки без уважительных причин, Пенсионный фонд имеет право приостановить выплаты. Если по результатам повторного осмотра установлено восстановление трудоспособности и снятие группы инвалидности, пенсию отменяют.

В то же время для лиц, достигших пенсионного возраста, пенсия по инвалидности назначается пожизненно. Повторный осмотр для них производится только по собственному желанию, поэтому оснований для прекращения выплат по его пропуску нет.

Ошибки или отсутствие документов

Пенсионный фонд может отказать в назначении или прекратить выплаты, если обнаружен неполный пакет документов, недостоверные данные или признаки подлога. Для оформления обычно необходимы:

паспорт или вид на жительство

заявление установленного образца

документы о страховом стаже (трудовая книжка, справки и т.п.)

заключение МСЭК или другие медицинские документы (в частности для военных - ВЛК)

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Влияние страхового стажа

Одним из ключевых условий назначения пенсии есть наличие достаточного страхового стажа на момент установления инвалидности или обращения за выплатой. Его минимальная продолжительность зависит от группы инвалидности и возраста.

Для неработающих лиц с II группой инвалидности предусмотрена возможность выбрать пенсию, рассчитанную как пенсия по возрасту, но только при наличии соответствующего стажа — от 20 до 25 лет для женщин и от 25 до 30 лет для мужчин (в зависимости от возраста установления инвалидности).

Если во время проверки обнаруживается, что стаж учтен неправильно или недостаточно, размер пенсии могут пересмотреть. В случае полного несоответствия требованиям выплаты могут быть отменены.

Что делать в случае прекращения выплат

Если пенсия была прекращена или отказана в ее назначении, такое решение можно обжаловать. Это делается путем подачи жалобы в высший орган Пенсионного фонда или через обращение в административный суд в установленном порядке.

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