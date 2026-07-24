Помощь ВПЛ в 2026 году: на что могут рассчитывать переселенцы

В 2026 году в Украине продолжают действовать государственные программы поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Они предусматривают не только ежемесячные денежные выплаты, но и пособия по приобретению жилья, трудоустройству, профессиональному обучению и получению социальных услуг.

Об этом пишет vidomo. Одним из главных направлений поддержки остается обеспечение жильем. Для ВПЛ доступны несколько государственных программ.

"Восстановление" дает возможность владельцам поврежденного или разрушенного из-за боевых действий жилья получить компенсацию на ремонт или жилищный сертификат для приобретения нового жилья. Такой сертификат также можно использовать в качестве первого взноса по программе "Еселя".

"Есел" позволяет оформить льготную ипотеку сроком до 20 лет. Для большинства участников программы ставка составляет 7% годовых в первые десять лет, а в дальнейшем — 10%. Для отдельных льготных категорий действует ставка 3% годовых.

Также переселенцы могут воспользоваться программой "Госмолодежьжитло", которая предусматривает кредитование сроком до 30 лет под 3% годовых с первым взносом от 6% стоимости жилья.

Отдельно действует программа жилых ваучеров на сумму до 2 млн. грн. Она доступна ВПЛ, которые имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны и не владеют жильем на подконтрольной Украине территории. Денежные средства можно использовать для покупки, строительства жилья или погашения ипотечного кредита.

Денежная помощь и компенсации

Переселенцы и дальше могут получать государственную помощь на проживание. Ее размер составляет:

2000 грн на каждого взрослого;

3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Кроме того, семьи ВПЛ имеют право оформить жилищную субсидию, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают определенный законодательством обязательный платеж.

Продолжает действовать и программа "Убежище". Владельцам жилья, безвозмездно размещающих переселенцев, государство компенсирует по 450 грн ежемесячно за каждого человека. Также ВПЛ могут арендовать государственное или коммунальное имущество на льготных условиях.

Трудоустройство и обучение

Государство поддерживает как самих переселенцев, так и работодателей, которые их трудоустраивают.

Предприятия, официально принимающие на работу ВПЛ, могут получать ежемесячную компенсацию в размере минимальной заработной платы.

Переселенцы также могут бесплатно пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию с помощью специального ваучера.

Для безработных ВПЛ предусмотрена финансовая поддержка на обучение - до 33 280 грн. Кроме того, они могут воспользоваться программами микрогрантов для создания собственного бизнеса.

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Социальная и психологическая помощь

Кроме финансовой поддержки, внутренне перемещенные лица имеют право на ряд социальных услуг. В частности, им доступны:

бесплатное питание детей в учебных заведениях;

услуга "Муниципальная няня";

безвозмездная первичная и вторичная юридическая помощь;

освобождение от уплаты отдельных административных сборов;

социальный уход для пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Также во многих общинах работают Центры жизнестойкости, созданные Министерством социальной политики в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?". Здесь переселенцы могут получить бесплатно психологическую поддержку, консультации социальных работников и юридическую помощь.

Напомним, мы уже писали, кто имеет из ВПЛ имеет право стать на жилищный учет.

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