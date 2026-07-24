Помощь ВПЛ в 2026 году: на что могут рассчитывать переселенцы
В 2026 году в Украине продолжают действовать государственные программы поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Они предусматривают не только ежемесячные денежные выплаты, но и пособия по приобретению жилья, трудоустройству, профессиональному обучению и получению социальных услуг.
Об этом пишет vidomo. Одним из главных направлений поддержки остается обеспечение жильем. Для ВПЛ доступны несколько государственных программ.
"Восстановление" дает возможность владельцам поврежденного или разрушенного из-за боевых действий жилья получить компенсацию на ремонт или жилищный сертификат для приобретения нового жилья. Такой сертификат также можно использовать в качестве первого взноса по программе "Еселя".
"Есел" позволяет оформить льготную ипотеку сроком до 20 лет. Для большинства участников программы ставка составляет 7% годовых в первые десять лет, а в дальнейшем — 10%. Для отдельных льготных категорий действует ставка 3% годовых.
Также переселенцы могут воспользоваться программой "Госмолодежьжитло", которая предусматривает кредитование сроком до 30 лет под 3% годовых с первым взносом от 6% стоимости жилья.
Отдельно действует программа жилых ваучеров на сумму до 2 млн. грн. Она доступна ВПЛ, которые имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны и не владеют жильем на подконтрольной Украине территории. Денежные средства можно использовать для покупки, строительства жилья или погашения ипотечного кредита.
Денежная помощь и компенсации
Переселенцы и дальше могут получать государственную помощь на проживание. Ее размер составляет:
- 2000 грн на каждого взрослого;
- 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.
Кроме того, семьи ВПЛ имеют право оформить жилищную субсидию, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают определенный законодательством обязательный платеж.
Продолжает действовать и программа "Убежище". Владельцам жилья, безвозмездно размещающих переселенцев, государство компенсирует по 450 грн ежемесячно за каждого человека. Также ВПЛ могут арендовать государственное или коммунальное имущество на льготных условиях.
Трудоустройство и обучение
Государство поддерживает как самих переселенцев, так и работодателей, которые их трудоустраивают.
Предприятия, официально принимающие на работу ВПЛ, могут получать ежемесячную компенсацию в размере минимальной заработной платы.
Переселенцы также могут бесплатно пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию с помощью специального ваучера.
Для безработных ВПЛ предусмотрена финансовая поддержка на обучение - до 33 280 грн. Кроме того, они могут воспользоваться программами микрогрантов для создания собственного бизнеса.
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Социальная и психологическая помощь
Кроме финансовой поддержки, внутренне перемещенные лица имеют право на ряд социальных услуг. В частности, им доступны:
- бесплатное питание детей в учебных заведениях;
- услуга "Муниципальная няня";
- безвозмездная первичная и вторичная юридическая помощь;
- освобождение от уплаты отдельных административных сборов;
- социальный уход для пожилых людей и лиц с инвалидностью.
Также во многих общинах работают Центры жизнестойкости, созданные Министерством социальной политики в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?". Здесь переселенцы могут получить бесплатно психологическую поддержку, консультации социальных работников и юридическую помощь.
Напомним, мы уже писали, кто имеет из ВПЛ имеет право стать на жилищный учет.
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