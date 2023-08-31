Появилось первое фото с места катастрофы двух Ми-8, в которой погибли шесть пилотов

29 августа в Краматорском районе Донецкой области произошло падение военных вертолетов Ми-8. В результате трагедии погибли шесть пилотов 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Сикорского.

В Офисе Генерального прокурора Украины показали фото с места падения вертолетов.

Отмечается, что "по факту авиакатастрофы двух вертолетов в Донецкой области начато производство".

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"При процессуальном руководстве Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины)", — отметили в Генпрокуратуре.

По данным ГПУ, досудебное расследование по уголовному производству осуществляется ГБР.

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла трагедия – в результате авиакатастрофы погибли три украинских пилота, среди которых был известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

Государственное бюро расследований (ГБР) проверяет три версии столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39.

Пилотов, погибших на Житомирщине 25 августа, представили к государственным наградам. Также им присвоили новые воинские звания.

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