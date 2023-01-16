Российские ракеты С-400, обстрелявшие Киев и Запорожье: что о них известно и дальность пуска

Defense Express проанализировали обломки ракет, которые враг применил при ударе по Днепру. По мнению экспертов, россия использовала 14 января ракеты С-400, а также 31 декабря в Киеве.

Об этом говорится в материале аналитиков Defense Express. Отмечается, что на фото обломков, полученной из собственных источников, указана маркировка 48Н6ДМ, имеющая отношение к ракетам такого типа.

Различие ракет С-300 и С-400

Ракета с маркировкой 48Н6ДМ имеет дальность поражения воздушных цлей 250 км, боевая часть 180 кг.

Ракета С-300 с маркировкой 5В55 имеет дальность поражения воздушных целей до 75 км, а вес боевой части – 133 кг.

Скорость ракеты 48Н6ДМ – 2,5 км/с. Таким образом, полет на 230 км составляет ориентировочно несколько минут.

Откуда был осуществлен запуск ракет С-400

По мнению экспертов, это территория белорусского аэродрома "Зябровка", который находится под Гомелем, всего в 20 км от границы с Украиной.

Ранее об этом аэродроме в Беларуси уже официально сообщалось, как о пусковом районе С-300 для ударов по наземным объектам в Черниговской области. На втором городе по вероятности приграничные районы Брянской области.

Зона поражения ракеты С-400

Эксперты отмечают, что показатель ракет С-400 следует считать как "от". Зона поражения может быть значительно больше.

На нижеследующих иллюстрациях видно, что под угрозой находятся не только Киев, но и такие города, как Житомир, Ровно, Луцк и Львов.

Как отмечается в материале, когда ранее россия использовала ракеты 5В55 с доказанной дальностью пуска по наземным целям в 120 км, все эти города не находились в зоне риска.

Эксперты сообщают, что перехват ракет, запущенных по баллистической траектории, требует использования таких противоракетных комплексов, как Patriot PAC3 с кинетическими перехватчиками MSE.

Управление ракетой С-400

При дальности пуска 230 км управление ракетой теряется на высоте примерно 3 км. Далее ракета просто падает примерно в район цели по инерциальной навигации.

Как пишет издание, зенитные ракеты 48Н6ДМ оснащены "контактным взрывателем", реагирующим на прохождение рядом с воздушной целью. При ударе по наземной цели он может сработать еще на незначительной высоте или при контакте с поверхностью.

При попадании в жилой дом ракета С-400 легко может пробить стены или крышу и нанести значительные разрушения. В случае подрыва на незначительной высоте – поразить готовыми обломками гражданское население, тем более что именно с целью максимальной обломочности и сконструированы боевые части зенитных ракет.

Эксперты подчеркивают, что целью атаки россиян может быть только город в целом. Пуски с С-400 ракетами 48Н6ДМ представляют значительную угрозу для гражданского населения.

Поэтому призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

В материале указывается, что использование ЗРК С-300 или С-400 при атаке по Днепру подтвердил сам главнокомандующий Валерий Залужный.

По словам экспертов издания, подобные обломки ракет были обнаружены во время атаки по Киевской области – Макарову и Копылову. На это указывает их маркировка.

В ней есть несколько тысяч обломков определенной одинаковой уникальной формы. Они дают заключить, что эти новые ракеты 48Н6ДМ были применены по столице уже второй раз, потому что наши источники утверждают, что такие же обломки нашли в зоне уничтоженного частного здания на Протасовом Яру и в разрушенной гостинице за дворцом "Украина" во время ракетных атак по Киеву. 31 декабря", - говорится в исследовании.

Напомним, что 14 января россия атаковала Украину. Первые звуки взрывов услышали до начала воздушной тревоги Киевской области.

В ходе ракетного удара 14 января ракета попала в жилой дом в Днепре. Пока известно о десятках погибших, их количество растет.

Ранее в сети показали, как проходило спасение женщины из-под завалов дома.

В результате атаки один из подъездов дома в Днепре полностью уничтожен. Там могли находиться до 200 человек, среди которых 50 – дети.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона накануне сообщил, что оккупанты выпустили по Днепру ракету Х-22.

В то же время, внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире российского журналиста Марка Фейгина заявил, что якобы украинские силы ПВО сбили ракету Х-22. Ее обломки упали на подъезд многоэтажки и взорвались.

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