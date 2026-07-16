Сергей Корецкий стал новым премьером: что о нем известно

Верховная Рада 16 июля назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов.

Об этом сообщено в ходе трансляции пленарного заседания парламента. Назначение нового главы правительства стало частью стартовавших на этой неделе кадровых изменений в Кабинете Министров.

Накануне, 15 июля, Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, после чего согласно законодательству в отставку последовал и весь состав правительства. О масштабном обновлении Кабмина стало известно еще несколькими днями ранее, после соответствующих заявлений президента Владимира Зеленского. По предварительной информации, большинство министров сохранят свои должности, однако часть чиновников ожидают кадровые изменения.

Что известно о Сергее Корецком

До назначения главой правительства Сергей Корецкий с 2025 года возглавлял НАК "Нефтегаз Украины". До этого он работал в частном бизнесе и руководил государственными предприятиями топливно-энергетического сектора.

Образование

Корецкий имеет три диплома о высшем образовании. Он окончил Луцкий технический университет по специальностям "Автомобили и автомобильное хозяйство" и "Экономика предприятия", а также получил образование по направлению "Добыча нефти и газа" в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. В 2019 году завершил программу Executive MBA Киево-Могилянской бизнес-школы.

Карьера

Почти два десятилетия – с 1997 по 2018 год – Корецкий работал в группе компаний "Континиум". С 2013 года руководил сетью автозаправочных комплексов WOG, где занимался развитием бизнеса и внедрением новых форматов сервиса, в частности, сети кофеен.

После этого развивал собственные бизнес-проекты, среди которых сеть кофеен IDEALIST и швейцарская энерготрейдинговая компания Centurion Group SA.

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Руководство "Укрнефтью" и "Укртатнефтью"

В ноябре 2022 года Сергей Корецкий был назначен директором "Укрнафты" и "Укртатнафты". Под его руководством предприятия проводили модернизацию производственных мощностей и приступили к бурению новых скважин.

В апреле 2025 года наблюдательный совет НАК "Нефтегаз Украины" избрал его председателем правления компании.

Работа во время войны

Корецкий возглавил "Нафтогаз" в период, когда российские атаки нанесли серьезные повреждения украинской газодобывающей инфраструктуре. Одним из ключевых вызовов для компании стало возобновление добычи газа и обеспечение стабильной работы энергетической системы в условиях войны.

Напомним, Украина стала драйвером развития сверхсовременных технологий ведения войны