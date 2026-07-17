США наносит большое поражение Ирану - Трамп
Президент США Дональд Трамп при обращении к американцам заявил, что Соединенные Штаты достигают значительных успехов в противостоянии с Ираном. По его словам, результаты действий американской армии станут заметны уже в ближайшее время.
Об этом Трамп сказал в ходе официального обращения, трансляцию которого показывали американские СМИ. "Мы одерживаем мощную победу над Ираном. В скором времени будут видны результаты этого", — заявил глава Белого дома.
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Других подробностей о своих словах президент США во время выступления не привел.
Напомним, США атаковали Иран в ответ за сбитый вертолет.
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