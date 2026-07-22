Субсидия на дрова: что такое и какую сумму компенсирует государство

Украинцы уже могут подать документы на жилищную субсидию для приобретения дров и сжиженного газа к отопительному сезону 2026-2027 годов. В то же время, такая помощь не назначается автоматически, поэтому для ее получения необходимо самостоятельно обратиться с заявлением.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Право на субсидию имеют граждане Украины и иностранцы, которые законно проживают на территории страны и не могут самостоятельно возместить расходы на отопление из-за низких доходов.

В Пенсионном фонде рекомендуют не откладывать оформление до осени. С приближением холодов цены на дрова традиционно растут примерно на 20–40%, увеличивается спрос на заготовку и доставку, а также возрастает нагрузка на органы, рассматривающие заявления. На обработку документов отводится до 10 рабочих дней, после чего нужно время для перечисления средств.

Важным условием является наличие дома или квартиры печного отопления. Если жилье обогревается централизованно, газом или электроэнергией, такая субсидия не назначается.

При рассмотрении заявлений приоритет предоставляют внутренне перемещенным лицам, жителям прифронтовых и деоккупированных территорий, многодетным семьям, людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам. Для отдельных категорий предусмотрена дополнительная поддержка от международных гуманитарных организаций.

Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ

Каков размер помощи в 2026 году

Сумма субсидии определяется индивидуально в зависимости от дохода семьи. В 2026 году базовый норматив составляет две тонны жесткого топлива на одно домохозяйство. Максимальная стоимость одной тонны определена на уровне 4602,57 грн, поэтому наибольший возможный размер выплаты может достигать 9205,14 грн.

Для жителей прифронтовых территорий при поддержке международных гуманитарных организаций предусмотрена увеличенная единовременная помощь – до 19 400 грн на приобретение дров.

Кроме того, государство компенсирует расходы на сжиженный газ в баллонах. Максимальные суммы составляют:

до 920,52 грн - для домохозяйств из одного-двух человек;

до 1 380,78 грн - для семей из трех-четырех человек;

до 1 841,04 грн - для семей, в которых проживает пять и более человек.

Как оформить субсидию

Для назначения помощи необходимо подать заявление, декларацию о доходах и имущественном состоянии, паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, реквизиты банковского счета в формате IBAN, а также документ, подтверждающий печное отопление.

Подать документы можно онлайн через портал "Действие" или электронный кабинет Пенсионного фонда, воспользовавшись электронной подписью или BankID. Также заявления принимаются в сервисных центрах ПФУ, ЦНАПах, органах местного самоуправления и почтой.

После получения полного пакета документов, Пенсионный фонд принимает решение в течение 10 рабочих дней. В случае назначения субсидии денежные средства единовременно перечисляются на банковский счет заявителя.

Напомним, мы уже писали, кому могут отменить пенсию по инвалидности и по каким причинам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!