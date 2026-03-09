Точно стоят своих денег: назван топ лучших кроссоверов 2026 года

Покупка нового автомобиля всегда связана с определенными рисками: не все модели оправдывают ожидания покупателей. В то же время на рынке есть немало кроссоверов, сочетающих комфорт, надежность и высокую стоимость за свои деньги.

Автомобильные эксперты в комментариях для GoBankingRates назвали пять кроссоверов 2026, которые они считают лучшими в своих сегментах.

Топ-5 кроссоверов 2026 года

1. Audi Q6 E-tron

Директор по продажам и маркетингу CFR Classic Джо Гиранда отметил, что Audi Q6 E-tron идеально сочетает комфорт и маневренность. По его словам, этот электрокроссовер станет отличным выбором для водителей, стремящихся перейти на электромобиль, не уступая премиальному ощущению при вождении.

2. Hyundai Palisade Hybrid

Гиранда также отметил Hyundai Palisade Hybrid как один из лучших трехрядных гибридных кроссоверов по соотношению цены и качества. Модель подходит для семей, которым необходим просторный салон и дополнительные места для пассажиров.

3. Toyota RAV4

Автомобильный эксперт Wheels Away Люк Освальд отметил высокие результаты Toyota RAV4 в независимых краш-тестах и стабильной надежности. Это позволяет сохранить доверие покупателей и обеспечивает лучшую стоимость на вторичном рынке, потому что автомобиль медленно теряет в цене.

4. Honda CR-V

Гиранда подчеркнул, что Honda CR-V известна экономичным потреблением горючего и комфортной подвеской. Кроме того, автомобиль имеет очень практичный интерьер, что делает его удобным для повседневного использования.

5. Subaru Forester

Освальд советует направить внимание на Subaru Forester. Кроссовер отличается высокой надежностью и безопасностью, что делает его идеальным вариантом для семей и активного отдыха.

