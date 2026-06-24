Топливный коллапс в России: ограничения ввели уже в 15 регионах страны

В не менее 15 регионах России 23 июня ввели ограничения на реализацию бензина и дизельного горючего из-за обострения топливного кризиса, вызванного нехваткой нефтепродуктов. Ограничения затронули даже Ханты-Мансийский автономный округ — ключевой нефтедобывающий регион страны, на который приходится около 40% добычи российской нефти.

Об этом сообщает российская служба " Радио Свобода ". На АЗС сетей "Газпромнефть" и "ЛУКойл" горючее отпускают только непосредственно в топливные баки транспортных средств. При этом установлены лимиты: не более 40 литров бензина и 80 литров дизеля на одного клиента.

Сходные ограничения, а также запрет на отпуск горючего в канистры, ввели в Белгородской, Брянской, Курской, Тюменской, Новосибирской, Саратовской, Пензенской, Омской, Воронежской и Мурманской областях, а также в Красноярском крае. Местные власти объясняют такие меры необходимостью предотвратить ажиотажный спрос и искусственный дефицит.

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В Иркутской области на части заправочных станций действуют ограничения на продажу горючего, а некоторые АЗС временно прекратили работу. Губернатор региона Игорь Кобзев сначала заявил в Telegram, что нехватка горючего связана с атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие объекты, однако впоследствии отредактировал сообщение и убрал это упоминание.

Во Владимирской области жителей призвали меньше пользоваться личными автомобилями, а в Северной Осетии власти поручили создать резервные запасы горючего. В то же время, вице-премьер РФ Александр Новак во время совещания с Владимиром Путиным охарактеризовал ситуацию как сложную, но контролируемую. По его словам, проблемы со снабжением носят локальный характер и связаны с логистикой.

На территории оккупированного Крыма после удара по логистическому узлу в районе Керченского пролива продажа бензина для частного транспорта фактически была прекращена. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба России запретила реализацию бензина из-за маркетплейсов.

Напомним, дроны атаковали Москву, горят НПЗ и крупнейший ТЦ города.

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