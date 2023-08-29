Трагическая гибель 'Джуса': в Киеве начали церемонию прощания (фото, видео)

Во вторник, 29 августа, в Киеве прощаются с погибшим пилотом Андреем Пильщиковым с позывным "Джус". Прощание совершается в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

Об этом сообщили Новости.LIVE. Церемония прощания началась в 11:00. На месте собрались родные и близкие погибшего военного.

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Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла трагедия – в результате авиакатастрофы погибли три украинских пилота, среди которых был известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

Государственное бюро расследований (ГБР) проверяет три версии столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39.

Пилотов, погибших на Житомирщине 25 августа, представили к государственным наградам. Также им присвоили новые воинские звания.

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