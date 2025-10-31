Цены на ряд продуктов будут ниже, чем в прошлом году: что можно будет купить подешевле

Темпы удорожания сырых продуктов в Украине существенно замедляются и, по прогнозам, самый заметный эффект этого тренда проявится в середине 2026 года. В течение ближайших трех кварталов стоимость овощей будет оставаться ниже, чем в прошлом.

Об этом сообщает Национальный банк Украины в своем новом инфляционном отчете за октябрь 2025 года. Регулятор отмечает, что в сентябре потребительская инфляция замедлилась до 11,9% в годовом исчислении и такая динамика продолжилась в октябре. Главным фактором стало большее предложение овощей благодаря лучшим урожаем, чем в прошлом году. Цены на продукцию "борщового набора", а также перец, огурцы и помидоры заметно снизились.

В НБУ объяснили, что снижение цен также связано с ростом объемов продукции среднего и низкого качества. Из-за продолжительных дождей при уборке урожая часть овощей оказалась непригодной для длительного хранения, поэтому фермеры вынуждены быстро продавать ее по более низким ценам. Например, лук в сентябре стоил меньше всего с начала 2022 года. В то же время производители качественной продукции ограничивали предложение, рассчитывая на рост цен позже.

Что касается фруктов, то темпы их удорожания также замедлились — в сентябре до 30,4% годовых против 51,7% в июне. Однако яблоки, ягоды и косточковые остаются дорогими из-за значительных потерь урожаев, а возможности импорта дешевых фруктов, особенно яблок, были ограничены.

Цены на хлеб и мучные изделия росли медленнее благодаря стабилизации стоимости муки, а поступление нового урожая подсолнечнику способствовало снижению темпов роста цен на подсолнечное масло.

На рынок могут повлиять и внешние факторы. Рекордный урожай картофеля в странах ЕС и удешевление продукции создают предпосылки для сохранения низких цен на картофель в Украине. Ситуация с яблоками может быть противоположной: в ЕС ожидается незначительный урожай, поэтому цены в Украине будут оставаться относительно высокими.

Несмотря на всеобщее замедление инфляции, НБУ констатирует, что базовое ценовое давление все еще значительно, а долгосрочные ожидания пока не демонстрируют устойчивого улучшения.

Сейчас на украинском рынке овощей наблюдается сезонное подорожание, в частности, после завершения продажи грунтовых и тепличных томатов и огурцов. Некоторые сорта яблок существенно подешевели, хотя их стоимость все еще превышает прошлогоднюю.

