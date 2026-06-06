Удобные и стильные: топ лучших семейных автомобилей 2026 года

На украинском автомобильном рынке сформировали подборку самых сбалансированных семейных авто, в которую вошли пять кроссоверов и внедорожников разных ценовых категорий. Модели отбирали по ключевым параметрам: уровню безопасности, емкости, экономичности и надежности в эксплуатации.

Об этом сообщает avtomangal.

Skoda Kodiaq – оптимальный баланс цены и функциональности.

Чешский семиместный кроссовер Škoda Kodiaq признан одним из самых удачных вариантов в соотношении стоимости и возможностей. В Украине модель стоит примерно от 1 480 000 грн.

Автомобиль доступен с бензиновыми двигателями 1.5 и 2.0 литра, а также с 2.0-литровым дизелем. В пятиместной конфигурации багажник составляет 720 литров, что делает модель удобной для путешествий.

Kodiaq получил максимальные пять звезд безопасности по стандартам Euro NCAP, однако эксперты отмечают, что базовая комплектация имеет ограниченный набор электронных ассистентов, а младший двигатель может оказаться недостаточно мощным при полной загрузке.

Toyota RAV4 – надежность и ликвидность

Японский кроссовер Toyota RAV4 традиционно остается одним из лидеров благодаря долговечности и высокой стоимости на вторичном рынке. Цена стартует от 1250000 грн.

Модель предлагается с 2.0-литровым бензиновым двигателем или 2.5-литровой гибридной установкой с расходом топлива около 5,5 л/100 км. В базе установлен комплекс безопасности Toyota Safety Sense 3.0, охватывающий основные системы помощи водителю.

Volkswagen Tiguan Allspace – пространство и немецкое качество

Удлиненная семиместная версия Volkswagen Tiguan Allspace стоит от 1 580 000 грн.

Модель отличается качественной отделкой салона, хорошей шумоизоляцией и доступными версиями с полным приводом 4MOTION. Объем багажника при сложенном третьем ряду сидений достигает около 700 литров.

Hyundai Santa Fe – просторный и технологичный

Hyundai Santa Fe является одним из самых крупных кроссоверов бренда в Украине, со стартовой ценой от 1 380 000 грн.

Покупателям доступны бензиновые, дизельные и гибридные версии. Среди преимуществ – современный дизайн, просторный салон с качественными материалами и одна из самых длинных гарантий в классе – до 8 лет или 120 тыс. км пробега.

Volvo XC90 – премиальная безопасность

В премиальном сегменте лидирует Volvo XC90, стоимость которого стартует от 2850000 грн.

Модель стабильно входит в мировые рейтинги безопасности. Линейка двигателей включает в себя мягкие гибриды B5 и плагин-гибрид T8 мощностью до 455 л.с., что позволяет существенно снижать расход топлива в городском режиме благодаря электротяге.

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На что обращать внимание при выборе семейного авто

Аналитики советуют, прежде всего, оценивать результаты независимых краш-тестов Euro NCAP, реальный объем багажника (оптимально от 500–600 литров) и количество посадочных мест.

Для больших семей с тремя и более детьми целесообразно рассматривать исключительно семиместные версии. Также важно перед покупкой провести тест-драйв по всей семье, чтобы оценить удобство салона, установку детских кресел, работу климат-контроля и уровень шумоизоляции.

Специалисты также отмечают, что наилучшая сохранность стоимости на вторичном рынке традиционно демонстрируют автомобили брендов Toyota и Volvo.

Напомним, мы уже писали о топе ненадежных авто.

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