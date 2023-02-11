В каких условиях военнообязанный может отказаться от вручения повестки

Кто из украинцев может отказаться от вручения повестки

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, во время которой на службу могут призвать военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. Однако лицо, которому вручают повестку, имеет право отказаться от получения при определенных условиях.

Об этом рассказал арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", адвокат Александр Камша. Отказаться от получения повестки можно, когда передача повестки производится лицом, не имеющим на этом законных оснований. В частности, военнослужащие, полиция, терробороны не уполномочены вручать повестки.

"Полномочия на вручение повесток имеют сотрудники ТЦКСП, руководитель предприятия, где трудоустроен военнообязанный, представители органов местного самоуправления", – объяснил специалист.

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Юрист Инна Токарчук также добавила, что отказаться от повестки можно, если она была заполнена с ошибками.

"При вручении повестки обязательно нужно внимательно проверить правильность заполнения всех полей: вашу фамилию, имя и отчество, дата рождения, адрес проживания, вид повестки, дату, время и адрес, куда вам нужно появиться и с какой Повестка обязательно должна содержать название Если этих составляющих нет, вы не должны принимать эту повестку Кроме того, отказаться от повестки можно, если она вручается не уполномоченным на это лицом.При вручении повестки вы можете попросить у лиц, ее вручающих, их документы и убедиться, что они являются представителями районного (городского) ТЦК", – рассказала она.

Адвокат Ирина Усиченко также подчеркнула, что если получатель отказывается от повестки, то представители военкомата должны составить соответствующий акт в присутствии свидетелей.

"Подписывать такой акт лицо, которое отказывается от получения повестки, не обязано, однако если повестка действительно вручалась с указанными выше нарушениями, следует все же указать конкретную причину отказа и подписать акт, чтобы в будущем такой акт был надлежащим доказательством наличия оснований для отказа от получения повестки в случае судебного разбирательства или наложения административного взыскания", – сообщила адвокат.

Повестку можно отменить после получения. Для этого нужно лично явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки.

Напомним, Кабмин на заседании в пятницу, 27 января, утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее не обязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Напомним, ранее адвокат Роман Симутин объяснил, что будет, если не взять повестку.

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