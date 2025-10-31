В Николаевской области был обнаружен чрезвычайно ядовитый жук: что известно (фото)

С наступлением холодов насекомые начинают искать тёплые укрытия, поэтому все чаще попадают в жилище людей. Именно так произошло в Николаевской области: 21 октября местная жительница наткнулась в своем доме на неизвестного жучка, который оказался ядовитым.

Женщина опубликовала фото насекомого в Facebook-группе " Насекомые Украины ", чтобы узнать, что это за вид.

Этот вид имеет характерный вид: насекомое черной или темно-синей окраски, размером от 1 до 3,5 см. Надкрылья у нее короткие, они не полностью прикрывают брюшко, а крыльев для полета жук вообще не имеет. Самки заметно больше и имеют массивное раздутое брюшко.

Главная опасность майки – токсин кантаридин. Даже один жук содержит достаточное количество этого вещества, чтобы в случае проглатывания вызвать серьезное отравление, а иногда и летальное последствие. Кантаридин повреждает желудочно-кишечный тракт, печень, мочевые пути и может вызвать острую почечную недостаточность. Случаи смерти случаются редко, но риск есть, особенно если после прикосновения к насекомому не помыть руки.

Прикосновение к коже обычно не представляет смертельной угрозы, однако способно вызвать сильный ожог, появление волдырей и раздражение. Жук не кусается и не нападает – яд выделяет только как защитную реакцию.

Специалисты советуют не брать таких насекомых руками, а также внимательно осматривать место отдыха на природе во избежание случайного контакта.

