В ПФУ рассказали, как получить субсидию на лето в максимальном объеме

Украинцы, намеренные получить полный объем субсидии на лето, должны действовать быстро. Неотапливаемый сезон начался в мае, и только те, кто обратится за субсидией до конца июня, получат ее в полный объем.

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Пенсионный фонд напоминает, что если обратиться позже, субсидия будет назначена с месяца обращения. Для подачи документов можно обратиться в сервисный центр пенсионного фонда, ЦНАПы, местные советы или воспользоваться порталом "Действие" или мобильным приложением ПФУ.

"Обращаем внимание, что в случае подачи заявления в мае-июне субсидия будет назначена с начала неотапливаемого сезона. В противном случае - с месяца обращения", – говорится в сообщении.

Кроме новых заявителей некоторые категории украинцев также должны повторно подать документы. Среди них – семьи, где проживают лица с инвалидностью, арендаторы жилья и лица, оплачивающие жилищно-коммунальные услуги, если количество проживающих лиц меньше, чем зарегистрировано.

Если произошли изменения в вашем имущественном состоянии или семейном статусе, Пенсионный фонд также должен быть проинформирован об этом в течение 30 дней.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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