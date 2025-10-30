В Украине дорожает курятина: насколько и ожидать ли снижение стоимости

В Украине в ближайшее время курятина может подорожать лишь незначительно – примерно на 5–10 гривен за килограмм. Эксперты объясняют, что производители наоборот постараются быстрее распродавать продукцию во избежание ее порчи в случае возможных отключений электроэнергии.

Об этом сообщила эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженкова, сообщает OBOZ. По ее словам, даже если цены и вырастут, то только в пределах 5-7 гривен, максимум - 10 гривен за килограмм. "Курятина не подорожает существенно, поскольку производители заинтересованы реализовать продукцию, чтобы она не испортилась", - отметила Руженкова.

До начала полномасштабного вторжения в Украину работало около сотни птицефабрик. Часть из них испытала разрушения или вынуждена была сократить объемы производства. Однако три основных компании продолжают стабильно поставлять мясо как на внутренний, так и внешний рынки.

Эксперт объясняет, что даже в случае перебоев с электроснабжением крупные птицефабрики имеют ресурсы для хранения продукции. Если ситуация станет критической, они будут сокращать поголовье или временно снижать цены, чтобы не допустить потерь. "Если свет будут выключать и в торговых точках, определить, кто именно повышает цены, без участия регуляторов будет сложно", - добавила она.

Традиционно самое дорогое мясо птицы стоит в декабре — канун новогодних и рождественских праздников. Это сезонный рост, не связанный с блекаутами. По оценкам аналитиков, к концу года цена может вырасти еще на 5–10 гривен, что будет обычным рыночным колебанием.

Следовательно, вероятные отключения электроэнергии зимой могут создать определенные трудности с логистикой, но не повлекут за собой скачка цен. Среди основных факторов стабильности эксперты называют контроль со стороны Антимонопольного комитета Украины. АМКУ неоднократно вмешивался в случаи необоснованного повышения стоимости продуктов.

"В прошлом году комитет эффективно отреагировал на ситуацию с производителями яиц, а во время пандемии Covid-19 – на попытки торговых сетей завышать цены. Так что если и в этот раз кто-то попытается воспользоваться ситуацией, реакция государства будет быстрой", — подчеркнула Руженкова.

