В Украине может вырасти стоимость популярного продукта: сколько будет стоить

К концу лета в Украине могут вырасти цены на молочную продукцию – производители прогнозируют подорожание в пределах 5–10%. Кроме того, в супермаркетах может уменьшиться выгодные акции, поскольку предприятия сталкиваются с ростом производственных затрат.

В то же время в отрасли уверяют, что дефицит молочных товаров не ожидается, ведь объемы промышленного производства молока продолжают увеличиваться. Об этом в комментарии СМИ сообщила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

По ее словам, себестоимость производства молочной продукции постоянно растет. Больше всего на нее влияют повышение стоимости электроэнергии, горючего, упаковочных материалов, логистики, а также колебания валютного курса, от которого зависит цена импортной упаковки.

Именно из-за этих факторов производители ожидают, что уже в ближайшее время молочные продукты могут подорожать на 5–10%. В то же время, резкого роста цен на сливочное масло не прогнозируют, поскольку оно уже остается одним из самых дорогих товаров в этой категории.

Почему акций станет меньше

Елена Жупинас отметила, что в последние годы многочисленные скидки в магазинах помогали украинцам экономить на молочной продукции. Однако из-за увеличения затрат как производителей, так и торговых сетей поддерживать масштабные акционные предложения становится все сложнее.

В этой связи супермаркеты могут сократить количество акций или отказаться от наибольших скидок на отдельные виды молочных товаров.

Фермеры продают молоко ниже себестоимости

Несмотря на рост затрат на производство, закупочные цены на сырое молоко снижаются. Как объясняют в отрасли, это связано с мировым перепроизводством молочной продукции.

Из-за избытка сливочного масла, сухого молока и других биржевых товаров на мировом рынке цены на них заметно упали, что сказалось и на стоимости сырого молока. В результате многие производители вынуждены продавать его дешевле себестоимости, работая с убытком.

Дополнительно на ситуацию влияют дефицит кадров, удорожание горючего, электроэнергии, удобрений и сезонные расходы на полевые работы.

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Экспорт сокращается, импорт растет

Еще одной проблемой для молочной отрасли стало снижение экспорта. Если раньше Украина активно снабжала за границу сливочное масло, сухое молоко и сыры, то сейчас спрос на эту продукцию значительно уменьшился.

За первые пять месяцев 2026 экспорт сливочного масла сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время на внутреннем рынке увеличивается доля импортной продукции. По оценкам представителей отрасли, около половины сыров, представленных в магазинах, уже импортируются преимущественно из Польши. Эксперты объясняют это поддержкой польских производителей и современными автоматизированными производствами, созданными за финансирование Европейского Союза, что позволяет им снижать себестоимость продукции.

Возможен дефицит

После недавних российских атак на продовольственные склады в Одесской области в отдельных магазинах временно возникли перебои со снабжением некоторых молочных товаров. Однако в отрасли отмечают, что такие случаи носят локальный характер.

В случае повреждения одного логистического центра поставки быстро перенаправляются через другие склады или производители непосредственно снабжают торговые сети продукцией. Поэтому дефицит молока, сыров, йогуртов и других молочных продуктов в Украине не прогнозируют.

Несмотря на полномасштабную войну, промышленное производство молока продолжает расти. По данным Ассоциации производителей молока, по сравнению с 2021 годом молочно-товарные фермы увеличили объемы производства почти на 16%. Вместе с тем, производство в личных крестьянских хозяйствах постепенно сокращается, тогда как крупные фермерские предприятия наращивают выпуск продукции.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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