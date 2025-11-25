В Украине поднялась цена на популярный овощ: какая стоимость килограмма

На этой неделе украинские тепличные хозяйства реализуют огурцы по 85–110 грн за килограмм, что примерно на 10% дороже семи дней назад. Удорожание обусловлено нехваткой качественной продукции на рынке.

Спрос со стороны розничных сетей остается стабильным, и это позволяет производителям повышать цены. Об этом пишет EastFruit.

Большинство ритейлеров выбирают именно украинские тепличные огурцы, хотя они и стоят дороже импортных. В магазинах объясняют такую позицию тем, что качество импортной продукции значительно уступает местному.

Одновременно предложение от отечественных комбинатов резко сократилось, ведь тепличные хозяйства фактически завершают сезон текущего оборота. Несмотря на нынешний рост, тепличные огурцы все же продаются как минимум на 10% дешевле, чем в этот период в прошлом году.

