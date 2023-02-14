В Украине расширили список госслужащих, которые могут пересекать границу

Власти расширили категории граждан госслужащих, которые могут выехать за границу к своим детям. Об этом сообщили в ГНСУ и на правительственном портале. Речь идет о женщинах и мужчинах среди госслужащих, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей ребенка до 18 лет.

"Пропуск через государственную границу женщины и/или мужчины, который является одиноким родителем, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным родителем или родителем-воспитателем (при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и удерживает ребенка без участия матери), из указанных в этом пункте лиц, которые имеют или воспитывают ребенка/детей до 18 лет, во время их выезда за пределы Украины с целью посещения таких детей, находящихся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов", – говорится в документе.

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В ГНСУ отметили, что для этого женщинам нужно иметь загранпаспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей. Мужчины кроме указанных выше должны иметь документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.

Каким госслужащим запрещено пересекать границу:

члены Кабинета Министров, их заместители, госсекретарь Кабмина и все секретари министерств;

руководители центральных органов исполнительной власти, их заместители;

руководитель аппарата Верховной Рады, его заместители, все народные депутаты;

уполномоченный Верховной Рады по правам человека и их представители;

руководитель Офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб и их заместители;

председатель Службы безопасности Украины, его заместители;

председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны, его заместители;

глава Национального банка, его заместители;

председатели местных государственных администраций, их заместители;

судьи Конституционного суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов, руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления;

работники, забронированные на период мобилизации за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и заместители.

Напомним, ранее стало известно, какая ответственность ожидает мужчин призывного возраста, оставшихся за границей.

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