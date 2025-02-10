В Украине существенно подорожает ключевой продукт: каких цен ожидать

В феврале 2025 года прогнозируется увеличение стоимости хлеба на 3-5%. В течение года цены могут ежемесячно расти на 1,5-2%, что в итоге может привести к существенному подорожанию более чем на 20% за год.

Об этом в комментарии для "24 Канала" рассказала ученая "Института аграрной экономики" Светлана Черемисина. За последний год цены на хлебобулочные изделия выросли в среднем на 17,8-20,6%, в зависимости от конкретного вида продукции.

Подорожание вызвано общим уровнем инфляции, ростом цен на зерновые культуры, повышением стоимости энергоресурсов и транспортных услуг. На начало января 2025 года средняя стоимость основных видов хлеба в Украине составляет:

пшеничный хлеб из муки высшего сорта – 51,91 грн/кг (+17,8% в год);

– (+17,8% в год); пшеничный хлеб из муки первого сорта – 42,52 грн/кг (+19,0%);

– (+19,0%); ржаной хлеб – 45,12 грн/кг (+20,6%);

– (+20,6%); батон (500 г) – 27,78 грн (+20,6%).

Стоимость хлеба росла постепенно, ежемесячно повышаясь в пределах 1,5-3%. За последний период, который охватывает декабрь 2024 – январь 2025 года, цены увеличились еще на 1,8-3,1%, в зависимости от вида продукции.

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Эксперты ожидают, что рост цен продолжится и в феврале. По данным Института аграрной экономики, стоимость хлеба может увеличиться еще на 3-5%. Главными факторами, вызывающими дальнейшее подорожание, являются:

увеличение стоимости муки, которая является ключевым сырьем для выпечки хлеба. Ее цена поднялась еще на 3,7% и достигла 19,93 грн/кг;

подорожание подсолнечного масла, которое используется в некоторых видах хлебобулочных изделий. Его стоимость выросла на 6%, до 72,73 грн/кг;

стабильно высокие цены на сахар, который сейчас стоит 33,16 грн/кг, хотя его стоимость почти не изменилась (увеличение лишь на 0,1%);

рост затрат на производство и логистику из-за подорожания электроэнергии, газа и транспортных услуг.

Кроме того, на формирование цен влияют сезонные факторы – в зимний период потребление хлебопродуктов растет, что может повышать спрос и, соответственно, влиять на стоимость.

Прогнозируется, что в течение года цены на хлеб продолжат постепенно расти. Если ежемесячное подорожание составит 1,5-2%, то к концу 2025 года стоимость хлеба может вырасти еще на 15-20%.

Напомним, ранее в супермаркетах рассказали, какие продукты резко вырастут в цене.

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