В Украине выросла цена на сезонные продукты: какая стоимость килограмма

За выходные цены на овощи в Украине в целом росли, хотя и не слишком стремительно. Самым заметным стало подорожание огурцов: по сравнению с минувшей пятницей их стоимость подскочила более чем на треть,

В настоящее время одесские огурцы продают по 105 грн за килограмм, в то время как в конце прошлой недели они стоили 80 грн. Неделю тому назад цена держалась на уровне 95 грн. Об этом свидетельствуют данные "Столичного рынка".

Помидоры за выходные изменились в цене по-разному: красные подорожали до 60 грн за килограмм, прибавив 5 грн, а розовые потеряли 10 грн и теперь стоят 75 грн. В целом их стоимость вернулась к уровню минувшего понедельника.

Белокочанная капуста выросла в цене с 8 до 10 грн за килограмм. Баклажаны подорожали с 80 до 95 грн в начале новой недели.

Перец "Геркулес" подешевел: вместо 115 грн перед выходными его сейчас продают за 95 грн. Картофель остается стабильным уже неделю — 12 грн за килограмм.

Во фруктовом сегменте на 10 грн подорожала импортная груша, теперь стоит 125 грн за килограмм. Апельсины, напротив, снизились в цене с 70 до 65 грн.

Среди ягод сейчас самыми дорогими голубика и малина — это характерно для завершения осеннего сезона. Малина выросла в цене до 650 грн за килограмм, что на 300 грн больше, чем перед выходными. Голубика подорожала на 50 грн и теперь стоит 800 грн за килограмм.

Ранее мы говорили, что цены на яйца в Украине резко пошли вверх.

