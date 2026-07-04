Вкусность в час: рецепт малинового варенья на зиму

Классическое малиновое варенье – одна из самых любимых домашних заготовок. Для его приготовления используются проверенное соотношение ингредиентов: один килограмм ягод на один килограмм сахара.

Об этом пишет Shuba. Добавление лимонного сока помогает сохранить насыщенный цвет варенья и делает его более сбалансированным. Благодаря яркому аромату и приятной сладости такое варенье особенно нравится детям.

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Этот рецепт отлично подойдет даже тем, кто впервые готовит домашнее варенье. Для него понадобятся всего три простых ингредиента – свежая малина, сахар и лимонный сок. Результатом станет густое ароматное варенье с насыщенным ягодным вкусом.

Ингредиенты:

малина – 1 кг;

сахар – 1 кг;

лимонный сок – 60 мл.

Способ приготовления

Шаг 1. Малину тщательно переберите, удалите плодоножки и при необходимости осторожно промойте. Переложите ягоды в кастрюлю, засыпьте половиной сахара и оставьте на 3-4 часа, чтобы они пустили сок.

2. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и доведите массу до кипения. Добавьте оставшийся сахар, еще раз вскипятите, после чего убавьте огонь до минимума и варите 5–7 минут, аккуратно помешивая. В процессе снимайте пену. Затем снимите варенье с плиты и оставьте еще на 3–4 часа. Затем снова проварите его 5–7 минут, а в конце влейте лимонный сок и хорошо перемешайте.

Шаг 3. Горячее варенье разлейте в предварительно простерилизованные сухие банки и герметично закройте металлическими крышками. Подождите полного охлаждения при комнатной температуре, после чего храните заготовку в прохладном и сухом месте.

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