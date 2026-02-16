Второй инцидент за полгода: в США снова выбили украинскую беженку (фото)

В штате Северная Каролина 14 февраля произошла трагедия – в частном доме застрелили 21-летнюю украинскую беженку Екатерину Товмаш и ее парня. Это уже второй резонансный случай гибели украинок в этом штате за последний год: в августе 2025 года там также была убита 23-летняя Ирина Заруцкая.

Об инциденте сообщили местные правоохранители, а также брат погибшей Михаил Товмаш в социальных сетях. По его словам, девушка сбежала от войны в Украине в поисках безопасности в Соединенных Штатах, однако стала жертвой насилия в собственном доме. Он отметил, что это уже второй случай через год, когда украинскую беженку в Северной Каролине убивает мужчина.

По предварительным данным следствия, подозреваемым бывший парень девушки — 25-летний Калеб Гайден Фосно. Сообщается, что он прибыл в Северную Каролину из штата Огайо, преодолев около семи часов в пути. Ночью мужчина незаконно проник в дом, где на тот момент находились младшие члены семьи — две сестры школьного возраста и шестилетний брат.

Читайте также: Пассажирский поезд сошел с рельсов в Мексике: по меньшей мере 13 погибших (фото)

Следствие установило, что подозреваемый разбудил детей и заставил мальчика показать комнату сестры. После этого раздались выстрелы, в результате которых Екатерина Товмаш и ее 28-летний партнер погибли.

После совершенного мужчина покинул место происшествия, однако впоследствии был задержан. Ему инкриминируют незаконное проникновение в жилище и два пункта обвинения в умышленном убийстве.

Екатерина Товмаш была родом из Белой Церкви. В США она переехала вместе с семьей после начала полномасштабного вторжения России в Украину и прожила там около двух лет.

Напомним, в Перу столкнулись туристические поезда.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!