Замучили до смерти: в братской могиле в Изюме нашли тело похищенного россиянами пластуна Олега Ефименко

Эксперты Харьковской области идентифицировали тела убитых оккупантами мирных жителей, которые были найдены в массовом захоронении в Изюме. Среди убитых было обнаружено тело пропавшего терроборонца Олега Ефименко, руководившего местным центром пластунов.

Как сообщили в молодежной организации "Пласта", тело Ефименко идентифицировали с помощью ДНК-экспертизы. Его останки были найдены в могиле под номером 3.

Отмечается, что в 2014 году Ефименко выехал с территории оккупированной части Луганской области и поселился в Изюме, с начала широкомасштабного наступления России стал в ряды территориальной обороны.

Во время вражеского наступления в Изюме "подпольно действовал в поддержку ВСУ и местного населения". оккупанты похитили его из дома по доносу местных пророссийских коллаборантов. После него считали пропавшим без вести.

"К сожалению, 28 декабря жене Татьяне сообщили, что мужчина замучен до смерти. Тело найдено в месте массового захоронения вблизи г. Изюма. Опознано по результатам анализа ДНК", — говорят в "Пласте".

Что известно об Олеге Ефименко

Родился 29 января 1976 года в Луганской области. До смерти проживал в Изюме Харьковской области.

Пластовую присягу принял 24 ноября 2019 года у могилы Александра Тисовского на Лычаковском кладбище во Львове. Получил пластовое псевдо "Орест".

Возглавлял молодежный центр "Пласта" Изюмской ОТГ. Был членом шалаша "Волчья лига". Был женат, воспитывал дочь.

Напомним, что в бою с российскими захватчиками погиб известный украинский режиссер Олег Бобало. Свою жизнь за Украину он отдал под Бахмутом.

Также недавно от рук врага погибла добровольцем пошедшая на войну 28-летняя защитница Украины Владислава Черных.

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