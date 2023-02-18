Астрологи сулят плохие новости трем знакам зодиака на этой неделе

Пришло время обратиться к звездам и узнать, что они скажут об этой неделе. Астрология показывает, что для некоторых знаков зодиака она может оказаться не очень удачной, поскольку каждый из них столкнется с уникальными проблемами. Читайте дальше, чтобы узнать, каких плохих новостей стоит ожидать знакам зодиака.

Водолей

На этой неделе Солнце находится в Водолее, а это значит, что представители этого знака, скорее всего, почувствуют себя уверенно и будут готовы взяться за новые проекты или авантюры. Однако у этого влияния есть и обратная сторона.

Водолеи могут почувствовать себя перегруженными всеми своими обязанностями, поэтому им важно время от времени отдыхать и заряжаться энергией. Кроме того, Сатурн в Водолее может создать неожиданные препятствия на их пути, из-за чего им будет трудно достичь своих целей, даже если они очень постараются.

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Козерог

Луна сейчас проходит транзитом по знаку Козерога, что может привести Козерогов к проблемам с уверенностью в себе из-за неуверенности или чувства неуверенности в себе или отношениях с другими людьми. Кроме того, положение Плутона указывает на ещё более серьёзные проблемы, такие как борьба за власть между друзьями или членами семьи, когда кто-то чувствует, что теряет контроль над какими-то аспектами жизни. Кроме того, Лунный узел напротив Тельца может вызвать внезапные перемены в судьбе – удача и неудача в эти дни кажутся почти взаимозаменяемыми!

Рыбы

Венера вошла в знак Рыб, а это значит, что Рыбы могут чувствовать себя сейчас очень чувствительными – эмоционально уязвимыми, но в то же время страстными, когда речь идет о безусловной любви к другим или о творческих возможностях, открывающихся перед ними! Однако, благодаря Нептуну, находящемуся здесь же, что-то таится под поверхностью. Могут возникнуть иллюзии в любовных делах, и Рыбам нужно быть особенно осторожными в финансовых делах, так как их энергия может легко привести к необдуманным тратам без должного внимания!

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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