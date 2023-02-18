Астрологи обіцяють погані новини трьом знакам зодіаку цього тижня

Настав час звернутися до зірок і дізнатися, що вони скажуть про цей тиждень. Астрологія показує, що для деяких знаків зодіаку вона може виявитися не дуже вдалою, оскільки кожен зіштовхнеться з унікальними проблемами. Читайте далі, щоб дізнатися, які погані новини варто чекати знакам зодіаку.

Водолій

Цього тижня Сонце знаходиться у Водолії, а це означає, що представники цього знака, швидше за все, відчують себе впевнено та будуть готові взятися за нові проєкти чи авантюри. Однак цей вплив має і зворотний бік.

Водолії можуть відчути себе перевантаженими всіма своїми обов'язками, тому їм важливо час від часу відпочивати та заряджатися енергією. Крім того, Сатурн у Водолії може створити несподівані перешкоди на їхньому шляху, через що їм буде важко досягти своєї мети, навіть якщо вони дуже постараються.

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Козеріг

Місяць зараз проходить транзитом по знаку Козерога, що може призвести Козерогів до проблем із впевненістю в собі через невпевненість чи почуття невпевненості в собі, чи стосунках з іншими людьми. Крім того, положення Плутона вказує на ще більш серйозні проблеми, такі як боротьба за владу між друзями чи членами сім'ї, коли хтось відчуває, що втрачає контроль над якимись аспектами життя. Крім того, Місячний вузол навпроти Тельця може викликати раптові зміни в долі – удача та невдача у ці дні здаються майже взаємозамінними!

Риби

Венера увійшла на знак Риб, а це означає, що Риби можуть почуватися зараз дуже чутливими – емоційно вразливими, але водночас пристрасними, коли йдеться про безумовну любов до інших або про творчі можливості, що відкриваються перед ними! Однак, завдяки Нептуну, що знаходиться тут, щось таїться під поверхнею. Можуть виникнути ілюзії у любовних справах, і Рибам потрібно бути особливо обережними у фінансових справах, тому що їхня енергія може легко призвести до необдуманих витрат без уваги!

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, і для другої, від Терезів до Риб.

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