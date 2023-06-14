Что делать, если укачивает в автомобиле: полезные советы

Автомобильная болезнь, также известная как укачивание, является распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие люди во время поездок в транспорте. Однако существуют практические меры, которые можно предпринять для облегчения и предотвращения укачивания.

Укачивание в автомобиле может превратить приятную поездку в неприятный опыт. Это происходит, когда возникает несоответствие между движением, которое воспринимает ваше тело, и движением, которое видят ваши глаза.

Читайте также: 10 лайфхаков для водителей в непредсказуемых ситуациях

Этот сенсорный конфликт может привести к таким симптомам, как тошнота, головокружение, головная боль и потливость. Если вы часто страдаете от укачивания в автомобиле, вот несколько советов, которые помогут свести к минимуму его последствия.

Видео дня

Прежде всего, разумно выбирайте место для сидения. Сидение в передней части автомобиля может помочь уменьшить симптомы укачивания. Переднее сиденье обеспечивает лучший обзор дороги, позволяя вашим глазам согласовываться с движением, воспринимаемым вашим телом. Кроме того, фиксирование взгляда на горизонте или отдаленной точке может помочь стабилизировать зрительное восприятие и облегчить дискомфорт.

Еще одна эффективная стратегия – избегать чтения или использования электронных устройств во время поездки в автомобиле. Эти занятия могут усугубить укачивание в машине, еще больше запутав ваши чувства. Вместо этого постарайтесь вступить в разговор или сосредоточиться на внешних ориентирах. Отвлекая свое внимание от движения внутри автомобиля, вы сможете снизить вероятность возникновения укачивания.

Читайте также: Как быстро охладить авто без кондиционера: советы водителям

В борьбе с укачиванием в автомобиле очень важна правильная вентиляция. Обеспечьте циркуляцию свежего воздуха в автомобиле, открыв окно или воспользовавшись системой кондиционирования. Затхлый воздух и неприятные запахи могут усугубить симптомы, поэтому важно, чтобы автомобиль хорошо проветривался. Кроме того, избегание сильных запахов, например, запахов пищи или парфюмерии, может помочь облегчить тошноту и дискомфорт.

В некоторых случаях могут помочь безрецептурные препараты, специально предназначенные для лечения укачивания. Антигистаминные препараты, такие как дименгидринат или меклизин, могут облегчить тошноту и головокружение, связанные с укачиванием. Однако перед приемом любого лекарства необходимо проконсультироваться с медицинским работником или фармацевтом, так как они могут подсказать необходимую дозировку и возможные побочные эффекты.

Напомним, мы уже писали о том, как сделать ароматизатор воздуха для авто своими руками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!