Що робити, якщо захитує в автомобілі: корисні поради

Автомобільна хвороба, також відома як укачування, є поширеною проблемою, з якою стикаються багато людей під час поїздок у транспорті. Однак існують практичні заходи, які можна вжити для полегшення та запобігання укачування.

Загойдування в автомобілі може перетворити приємну поїздку на неприємний досвід. Це відбувається, коли виникає невідповідність між рухом, який сприймає ваше тіло, та рухом, який бачать ваші очі.

Читайте також: 10 лайфхаків для водіїв у непередбачуваних ситуаціях

Цей сенсорний конфлікт може призвести до таких симптомів, як нудота, запаморочення, біль голови і пітливість. Якщо ви часто страждаєте від укачування в автомобілі, ось кілька порад, які допоможуть мінімізувати його наслідки.

Відео дня

Насамперед, розумно вибирайте місце для сидіння. Сидіння в передній частині автомобіля може допомогти зменшити симптоми укачування. Переднє сидіння забезпечує найкращий огляд дороги, дозволяючи вашим очам узгоджуватися з рухом, що сприймається вашим тілом. Крім того, фіксування погляду на горизонті або віддаленій точці може допомогти стабілізувати зорове сприйняття та полегшити дискомфорт.

Ще одна ефективна стратегія – уникати читання чи використання електронних пристроїв під час подорожі в автомобілі. Ці заняття можуть посилити укачування в машині, ще більше заплутавши ваші почуття. Натомість постарайтеся розпочати розмову чи зосередитися на зовнішніх орієнтирах. Відволікаючи свою увагу від руху всередині автомобіля, ви зможете знизити ймовірність виникнення укачування.

Читайте також: Як швидко охолодити авто без кондиціонера: поради водіям

У боротьбі з укачуванням в автомобілі дуже важлива правильна вентиляція. Забезпечте циркуляцію свіжого повітря в автомобілі, відкривши вікно або скориставшись системою кондиціювання. Затхле повітря та неприємні запахи можуть посилити симптоми, тому важливо, щоб автомобіль добре провітрювався. Крім того, уникнення сильних запахів, наприклад запахів їжі або парфумерії, може допомогти полегшити нудоту і дискомфорт.

У деяких випадках можуть допомогти безрецептурні препарати, спеціально призначені для лікування укачування. Антигістамінні препарати, такі як дименгідринат або меклізин, можуть полегшити нудоту та запаморочення, пов'язані з укачуванням. Однак перед прийомом будь-яких ліків необхідно проконсультуватися з медичним працівником або фармацевтом, оскільки вони можуть підказати необхідне дозування та можливі побічні ефекти.

Нагадаємо, ми вже писали про те, як зробити ароматизатор повітря для авто своїми руками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !