Интересные факты о Джейсоне Момоа: изучал морскую биологию и работал моделью

Джозеф Джейсон Намакаеха Момоа, широко известный как Джейсон Момоа, является выдающейся фигурой в индустрии развлечений. Благодаря своему яркому облику, неоспоримой харизме и разносторонним талантам Момоа покорил сердца зрителей по всему миру. UAportal подготовил пять неожиданных фактов о Джейсоне Момоа.

Полинезийское наследие

Момоа родился 1 августа 1979 года в Гонолулу, Гавайи, и имеет полинезийское происхождение, а именно – коренное гавайское. Его второе имя, Намакаеха, означающее "всезнающие глаза", отражает его глубокую связь со своим наследием. Момоа очень гордится своими корнями и часто включает элементы своей полинезийской культуры в свои работы.

Выросшие в Норуолк, штат Айова, Момоа столкнулся с некоторыми проблемами как представитель меньшинства, но он принял свою культурную идентичность и нашел утешение в своих художественных поисках. Это раннее знакомство с разными перспективами и опытом сформировало из него многогранного актера.

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Неожиданный карьерный путь

До того, как бросить свой след в Голливуде, Момоа избрал другой карьерный путь: морскую биологию. Имея страсть к океану и желание защищать морскую жизнь, он сначала поступил в колледж, чтобы изучать эту область. Однако судьба имела для него другие планы.

Работая моделью, Момоа привлек внимание известного продюсера/режиссера Рона Кослоу, предложившего ему первую актерскую роль в телесериале "Спасатели Гавайев". Эта возможность стала началом его актерской карьеры, приведшей к многочисленным ролям, продемонстрировавшим его талант и магнетическое присутствие на экране.

Бесстрашный каскадер

Одним из самых удивительных аспектов карьеры Джейсона Момоа является его готовность выполнять собственные трюки. Известный своими физически сложными ролями, такими как Кхал Дрого в "Игре престолов" и Артур Карри/Аквамен в Расширенной вселенной DC, Момоа бесстрашно берется за интенсивные экшн-сцены, демонстрируя свой атлетизм и преданность своему ремеслу.

Его преданность выходит за пределы экрана. Момоа – страстный скалолаз и регулярно включает свою любовь к этому авантюрному виду спорта в тренировке. Такой бесстрашный подход к жизни и работе не только поразил поклонников, но и укрепил репутацию Момоа как суперзвезду боевиков.

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Пристрастие к сохранению окружающей среды

Кроме своего актерского мастерства, Момоа является откровенным поклонником сохранения окружающей среды. Приверженность Момоа к устойчивому развитию отражается в выборе образа жизни, например, он ездит на электромобиле и пропагандирует экологически чистые практики.

В 2019 году он попал в заголовки новостей, возглавив протест против строительства тридцатиметрового телескопа (TMT) на Мауна-Кеа, священном месте на Гавайях. Участие Момоа продемонстрировало его преданность делу сохранения культурного наследия и природных чудес.

Скрытый музыкальный талант

Мало кто знает, что он умело играет на гитаре и страстно к музыке. Момоа даже не раз демонстрировал свои музыкальные способности, в том числе выступая на концертах и делясь видео с игрой на гитаре в социальных сетях.

Его любовь к музыке идет бок о бок с его творческим духом, что позволяет ему выражать себя через разные художественные средства. Этот скрытый талант добавляет еще один пласт к многогранной личности Джейсона Момоа, удивляя поклонников своей универсальностью.

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