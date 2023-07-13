Цікаві факти про Джейсона Момоа: вивчав морську біологію та працював моделлю

Джозеф Джейсон Намакаеха Момоа, широко відомий як Джейсон Момоа, є визначною фігурою в індустрії розваг. Завдяки своєму яскравому вигляду, незаперечній харизмі та різнобічним талантам Момоа підкорив серця глядачів у всьому світі. UAportal підготував п'ять несподіваних фактів про Джейсона Момоа.

Полінезійська спадщина

Момоа народився 1 серпня 1979 року в Гонолулу, Гаваї, і має полінезійське походження, а саме корінне гавайське. Його друге ім'я, Намакаеха, що означає "всезнаючі очі", відображає його глибокий зв'язок зі своєю спадщиною. Момоа дуже пишається своїм корінням і часто включає елементи своєї полінезійської культури у свої роботи.

Момоа, що виріс у Норуолк, штат Айова, зіткнувся з деякими проблемами як представник меншості, але він прийняв свою культурну ідентичність і знайшов розраду у своїх художніх пошуках. Це раннє знайомство з різними перспективами та досвідом сформувало з нього багатогранного актора.

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Несподіваний кар'єрний шлях

До того, як залишити свій слід у Голлівуді, Момоа вибрав інший кар'єрний шлях: морську біологію. Маючи пристрасть до океану та бажання захищати морське життя, він спочатку вступив до коледжу, щоб вивчати цю галузь. Проте доля мала йому інші плани.

Працюючи моделлю, Момоа привернув увагу відомого продюсера/режисера Рона Кослоу, який запропонував першу акторську роль у телесеріалі "Рятувальники Гаваїв". Ця можливість стала початком його акторської кар'єри, що призвела до численних ролей, що продемонстрували його талант та магнетичну присутність на екрані.

Безстрашний каскадер

Одним із найдивовижніших аспектів кар'єри Джейсона Момоа є його готовність виконувати власні трюки. Відомий своїми фізично складними ролями, такими як Кхал Дрого в "Грі престолів" та Артур Каррі/Аквамен у Розширеному всесвіті DC, Момоа безстрашно береться за інтенсивні екшн-сцени, демонструючи свій атлетизм і відданість своєму ремеслу.

Його відданість виходить за межі екрана. Момоа - пристрасний скелелаз і регулярно включає свою любов до цього авантюрного спорту в тренуванні. Такий безстрашний підхід до життя та роботи не лише вразив шанувальників, а й зміцнив репутацію Момоа як суперзірку бойовиків.

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Пристрасть до збереження довкілля

Окрім своєї акторської майстерності, Момоа є відвертим шанувальником збереження довкілля. Прихильність Момоа до сталого розвитку відбивається у виборі життя, наприклад, він їздить електромобілем і пропагує екологічно чисті практики.

У 2019 році він потрапив до заголовків новин, очоливши протест проти будівництва тридцятиметрового телескопа (TMT) на Мауна-Кеа, священному місці на Гаваях. Участь Момоа продемонструвала його відданість справі збереження культурної спадщини та природних чудес.

Прихований музичний талант

Мало хто знає, що він вміло грає на гітарі та пристрасно до музики. Момоа навіть не раз демонстрував свої музичні здібності, зокрема виступаючи на концертах і поділяючись на відео з грою на гітарі в соціальних мережах.

Його любов до музики йде пліч-о-пліч з його творчим духом, що дозволяє йому виражати себе через різні художні засоби. Цей прихований талант додає ще один пласт до багатогранної особистості Джейсона Момоа, дивуючи шанувальників своєю універсальністю.

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