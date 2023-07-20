Интересные факты о Райане Рейнольдсе, которые вы могли не знать: обожает комиксы и талантливо импровизирует

Райан Рейнольдс – голливудский актер, продюсер и предприниматель, который уже много лет делает успехи в индустрии развлечений. Хотя многие знают его по ролям в таких фильмах, как "Дэдпул" и "Предложение", в этом талантливом исполнителе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. UAportal подготовил пять интересных фактов о Райане Рейнольдсе.

Факт 1

Райан Рейнольдс родился в Канаде и начал свою актерскую карьеру на канадском телевидении. Фактически, его прорывной ролью стала роль в канадской подростковой мыльной опере "Хиллсайд", которая транслировалась в начале 1990-х годов.

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Факт 2

Рейнольдс не только актер, но и успешный предприниматель. В 2018 году он приобрел долю в Aviation American Gin, компании по производству мелкосерийного джина, расположенной в Портленде, штат Орегон. Рейнольдс активно участвовал в продвижении бренда и способствовал его огромному успеху.

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Факт 3

Рейнольдс обладает талантом к импровизации и часто добавляет свои реплики в сценарии фильмов. На самом деле, многие из самых запоминающихся реплик в его фильмах были добавлены самим Рейнольдсом.

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Факт 4

Рейнольдс – большой поклонник комиксов и собирает их с детства. Он даже сыграл супергероя Зеленого Фонаря в экранизации комиксов 2011 года.

Факт 5

С 2012 года Рейнольдс женат на актрисе Блейк Лайвли, у пары три дочери. Несмотря на свою занятость, Рейнольдс и Лайвли известны как любящая и поддерживающая друг друга пара, которая часто восхищается друг другом в интервью и в социальных сетях.

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