Цікаві факти про Райана Рейнольдса, які ви могли не знати: обожнює комікси та талановито імпровізує

Райан Рейнольдс – голлівудський актор, продюсер та підприємець, який уже багато років робить успіхи в індустрії розваг. Хоча багато хто знає його за ролями в таких фільмах, як "Дедпул" та "Пропозиція", у цьому талановитому виконавцеві набагато більше, ніж здається на перший погляд. UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Райана Рейнольдса.

Факт 1

Райан Рейнольдс народився у Канаді і розпочав свою акторську кар'єру на канадському телебаченні. Фактично, його проривною роллю стала роль у канадській підлітковій мильній опері "Хіллсайд", яка транслювалася на початку 1990-х років.

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Факт 2

Рейнольдс не лише актор, а й успішний підприємець. У 2018 році він придбав частку в Aviation American Gin, компанії з виробництва дрібносерійного джину, розташованої в Портленді, штат Орегон. Рейнольдс брав активну участь у просуванні бренду і сприяв його величезному успіху.

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Факт 3

Рейнольдс має талант до імпровізації і часто додає свої репліки у сценарії фільмів. Насправді багато хто з найбільш запам'ятовується реплік у його фільмах було додано самим Рейнольдсом.

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Факт 4

Рейнольдс – великий шанувальник коміксів та збирає їх з дитинства. Він навіть зіграв супергероя Зеленого Ліхтаря у екранізації коміксів 2011 року.

Факт 5

З 2012 року Рейнольдс одружений з актрисою Блейк Лайвлі, у пари три дочки. Попри свою зайнятість, Рейнольдс і Лайвлі відомі як пара, яка любить і підтримує один одного, яка часто захоплюється один одним в інтерв'ю і в соціальних мережах.

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