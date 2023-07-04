Как легко и быстро обеспечить блеск плитки на кухне: действенные лайфхаки

Поддержание чистоты и блеска плитки на кухне может стать постоянной проблемой для любой хозяйки. Скопление налета, стойкого жира и различных пятен может заставить даже самую красивую плитку потерять свой блеск. UAportal подготовил способ, который поможет очистить плитку, используя недорогие и легкодоступные ингредиенты.

Когда дело доходит до борьбы со свежими пятнами на кухонных поверхностях, такими как брызги от мыльной воды или разноцветные пятна от овощей, есть бюджетное решение прямо в вашем кухонном шкафу: простой мыльный раствор.

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Просто возьмите глубокую емкость и растворите в теплой воде немного средства для мытья посуды или жидкого мыла. Окуните тряпку в смесь и аккуратно протрите надоедливые пятна. Вы будете приятно удивлены тем, как быстро и без усилий исчезнет свежая грязь.

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Но что делать с упрямыми жирными пятнами, которые, кажется, невозможно удалить? Ответ кроется в вечном союзнике чистящих средств: пищевой соде.

Этот универсальный ингредиент, который ценится не только в кулинарии, но и в уборке, способен творить чудеса с жирной плиткой. Вот три эффективных метода, которые вы можете выбрать:

Спрей с пищевой содой

Растворите 1 столовую ложку пищевой соды в 1 литре теплой воды.

Вылейте смесь в пульверизатор и щедро распылите ее на плитку.

Оставьте на 15 минут, чтобы пищевая сода успела подействовать.

В завершение вытрите грязь чистой тряпкой, чтобы плитка блестела.

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Паста из пищевой соды

Смешайте 1 столовую ложку пищевой соды с водой, чтобы получилась густая паста.

Нанесите пасту на испачканную плитку, обеспечив равномерное покрытие.

Оставьте на 10-15 минут, чтобы пищевая сода проникла в жир.

Мягкой губкой аккуратно сотрите грязь и наблюдайте, как плитка вновь обретает блеск.

Чудо на ночь

При стойких жирных или растительных пятнах нанесите на пораженные участки небольшие точки пасты из соды.

Оставьте ее на ночь, чтобы она подействовала, пока вы будете отдыхать.

Утром возьмите влажную тряпку и протрите остатки, открывая безупречный кафель, который приведет вас в восторг.

Бонусный совет

Пищевая сода это не только супергерой в борьбе с жиром, она также обладает замечательными способностями в борьбе с плесенью. Чтобы справиться с этой распространенной проблемой, сделайте густую пасту из пищевой соды и воды.

Щедро нанесите ее на пораженные участки и оставьте на 4-5 часов. Затем, вооружившись щеткой, счистите плесень и промойте теплой водой. Вы будете поражены результатами.

Напомним, ранее мы писали о 4 простых способах помыть столешницу на кухне от жирных пятен.

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