Як легко та швидко забезпечити блиск плитки на кухні: дієві лайфхаки

Підтримка чистоти та блиску плитки на кухні може стати постійною проблемою для будь-якої господині. Скупчення нальоту, стійкого жиру та різних плям може змусити навіть найкрасивішу плитку втратити свій блиск. UAportal підготував спосіб, який допоможе очистити плитку, використовуючи недорогі та доступні інгредієнти.

Коли справа доходить до боротьби зі свіжими плямами на кухонних поверхнях, такими як бризки від мильної води або різнокольорові плями від овочів, є бюджетне рішення прямо у вашій кухонній шафі: простий мильний розчин.

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Просто візьміть глибоку ємність і розчиніть у теплій воді небагато засоби для миття посуду або рідкого мила. Занурте ганчірку в суміш і обережно протріть набридливі плями. Ви будете приємно здивовані тим, як швидко і без зусиль зникне свіжий бруд.

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Але що робити із упертими жирними плямами, які, здається, неможливо видалити? Відповідь криється у вічному союзнику засобів для чищення: харчової соди.

Цей універсальний інгредієнт, який цінується не тільки в кулінарії, а й у збиранні, здатний творити дива з жирною плиткою. Ось три ефективні методи, які ви можете вибрати:

Спрей із харчовою содою

Розчиніть 1 столову ложку харчової соди на 1 літрі теплої води.

Вилийте суміш у пульверизатор і щедро розпорошіть її на плитку.

Залишіть на 15 хвилин, щоб харчова сода встигла подіяти.

На завершення витріть бруд чистою ганчіркою, щоб плитка блищала.

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Паста з харчової соди

Змішайте 1 столову ложку харчової соди з водою, щоб вийшла густа паста.

Нанесіть пасту на забруднену плитку, забезпечивши рівномірне покриття.

Залишіть на 10-15 хвилин, щоб харчова сода проникла у жир.

М'якою губкою акуратно зітріть бруд і спостерігайте, як плитка знову набуває блиску.

Диво на ніч

При стійких жирних або рослинних плямах нанесіть невеликі точки пасти з соди на уражені ділянки.

Залишіть її на ніч, щоб вона подіяла, поки ви відпочиватимете.

Вранці візьміть вологу ганчірку і протріть залишки, відкриваючи бездоганний кахель, який приведе вас у захват.

Бонусна порада

Харчова сода це не тільки супергерой у боротьбі з жиром, вона також має чудові здібності у боротьбі з пліснявою. Щоб подолати цю поширену проблему, зробіть густу пасту з харчової соди та води.

Щедро нанесіть її на уражені ділянки та залиште на 4-5 годин. Потім, озброївшись щіткою, зчистіть плісняву і промийте теплою водою. Ви будете вражені результатами.

Нагадаємо, раніше ми писали про 4 прості способи помити стільницю на кухні від жирних плям.

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