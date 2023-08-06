Одеваться как бизнес-леди: кратковременный тренд или длительный стиль

В мире моды тренды появляются и исчезают, но некоторые стили имеют длительное влияние. Одним из таких набирающих популярность трендов является "особый образ бизнес-леди". Это стиль, сочетающий современный минималистичный дизайн с основными элементами гардероба, создавая изысканное, но непринужденное сочетание.

Знаменитости, такие как Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и Эмма Чемберлен, а также люди, которые следят за модой, поддерживают эту тенденцию, превращая ее в большой бизнес для таких брендов, как Anine Bing, Toteme, The Frankie Shop и Raey. Привлекательность этих брендов заключается в их способности придавать женщинам вневременные и универсальные вещи, которые можно без особого труда носить как на работу, так и в повседневной жизни.

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Основательница The Frankie Shop осознавала потребность каждой модницы выглядеть собранно, но при этом не выглядеть слишком надуманно. Она хотела предложить другой подход к деловой одежде, ориентированный на женщин, постоянно находящихся в движении. Успех ее бренда, чистые доходы которого в 2022 году превысили 40 миллионов долларов США, и постоянный рост из года в год доказывает, что на этот новый стиль деловой одежды есть спрос.

Эти бренды отличают внимание к деталям и индивидуальный подход, который выводит их базовые вещи за рамки обыденности. Например, бестселлер Frankie Shop – белая футболка со спущенными к низу вырезами и плечами, создающая четкий силуэт, напоминающий Грейс Джонс.

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Силуэты оверсайз – еще одна определяющая характеристика тренда. Расслабленный крой этой одежды придает нотку роскоши и авторской изысканности. Редактор The Love List, объясняет, что оверсайз придает одежде определенное движение и элегантность на теле. Raey, частная торговая марка MatchesFashion, поддерживает тенденцию своими бестселлерами – ультрамешковатыми джинсами, а также пиджаками на заказ и координирующими фигуру брюками.

Кроме модного аспекта, тренд "бизнес-леди" предлагает практичность и универсальность. Он позволяет женщинам одеваться для повседневной жизни, а не только для определенных событий. Дизайнеры описывают его как вечный и непринужденный, что придает женщинам уверенность в решении как повседневных, так и чрезвычайных аспектов жизни.

Напомним, Андре Тан рассказал о стиле Old Money. Он объяснил, как хорошо подобрать стильный лук в этой стилистике.

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