Одягатися як бізнес-леді: короткочасний тренд чи довготривалий стиль

У світі моди тренди з'являються та зникають, але деякі стилі мають тривалий вплив. Одним з таких трендів, що набирають популярність, є "особливий образ бізнес-леді". Це стиль, що поєднує сучасний мінімалістичний дизайн із основними елементами гардеробу, створюючи вишукане, але невимушене поєднання.

Знаменитості, такі як Хейлі Бібер, Кендал Дженнер та Емма Чемберлен, а також люди, які стежать за модою, підтримують цю тенденцію, перетворюючи її на великий бізнес для таких брендів, як Anine Bing, Toteme, The Frankie Shop та Raey. Привабливість цих брендів полягає в їх здатності надавати жінкам позачасові та універсальні речі, які можна без особливих зусиль носити як на роботу, так і в повсякденному житті.

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Засновниця The Frankie Shop усвідомлювала потребу кожної модниці виглядати зібрано, але при цьому не виглядати надто надумано. Вона хотіла запропонувати інший підхід до ділового одягу, орієнтований на жінок, які постійно перебувають у русі. Успіх її бренду, чисті доходи якого у 2022 році перевищили 40 мільйонів доларів США, і постійне зростання рік у рік доводить, що на цей новий стиль ділового одягу є попит.

Ці бренди відрізняють увагу до деталей та індивідуальний підхід, який виводить їх базові речі за межі буденності. Наприклад, бестселер Frankie Shop – біла футболка зі спущеними донизу вирізами та плечима, що створює чіткий силует, що нагадує Грейс Джонс.

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Силуети оверсайз – ще одна визначальна характеристика тренду. Розслаблений крій цього одягу надає нотки розкоші та авторської вишуканості. Редактор The Love List пояснює, що оверсайз надає одягу певного руху та елегантності на тілі. Raey, приватна торгова марка MatchesFashion, підтримує тенденцію своїми бестселерами – ультрамішкуватими джинсами, а також піджаками на замовлення і штанами, що координують фігуру.

Крім модного аспекту, тренд "бізнес-леді" пропонує практичність та універсальність. Він дозволяє жінкам одягатись для повсякденного життя, а не лише для певних подій. Дизайнери описують його як вічний і невимушений, що надає жінкам впевненості у вирішенні як повсякденних, так і надзвичайних аспектів життя.

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