Пять актрис, которые кардинально изменились после дебютной роли в кино

Когда мы углубляемся в сферу классических фильмов и сериалов, то часто встречаем легендарных актеров, которые начинали свою карьеру с неузнаваемого облика. Эти звезды со временем претерпели значительные стилевые трансформации, пластические операции и косметические процедуры, благодаря чему в их глазах появились уверенность и опыт.

Вайнона Райдер

В 1986 году, в возрасте 15 лет, Вайнона Райдер дебютировала в мире кино со своим дебютным фильмом "Лукас". Сегодня, в свои 51 год, она может похвастаться поразительной фильмографией из более чем пятидесяти фильмов.

Исключительный талант Райдера был признан индустрией, и она получила две номинации на "Оскар" за роли в фильмах "Эпоха невинности" (1993) и "Маленькие женщины" (1994). Кроме того, она завоевала желаемую награду "Золотой глобус".

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Николь Кидман

В 1983 году фильм "Бандиты на велосипедах" познакомил зрителей с 16-летней Николь Кидман. В настоящее время она стала уважаемой актрисой, получив премию "Оскар" в 2003 году за роль Вирджинии Вульф в фильме "Часы".

Среди достижений Кидман также есть собственная звезда на Голливудской аллее славы и работа в качестве Посла доброй воли ЮНИСЕФ. Зерна ее огромного потенциала были видны уже четыре десятилетия назад.

Элизабет Херли

Смотря на кадр из фильма "Ария" 1987 года, почти невозможно узнать известную британскую актрису и фотомодель Элизабет Херли. Снятая в 22-летнем возрасте она превратилась в 58-летнюю знаменитость, которую неизменно считают одной из самых сексуальных женщин в индустрии. Херли часто радует своих поклонников снимками в купальниках, демонстрируя свое спортивное телосложение и элегантный силуэт.

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Джейн Фонда

Джейн Фонда, которой сейчас 85, является живым свидетельством фразы "возраст – это только число". Обладательница двух премий "Оскар", пяти премий "Золотой глобус", двух премий BAFTA и премии "Эмми", Фонда начала свою карьеру с фильма "Великая история" 1960 года, когда ей было всего 23 года.

За последние шесть десятилетий культовая актриса совершила многочисленные подтяжки лица и пластические операции, наглядно напоминающие о ее трансформации. Однако эти усовершенствования не уменьшили статус Фонды как легенды мирового кинематографа, даже вдохновив на выпуск документального фильма 2018 года под названием "Джейн Фонда: жизнь в пяти актах".

Мэгги Смит

Хотя 88-летняя Мэгги Смит наиболее известна благодаря роли доброй, но строгой профессорши Минервы МакГонагалл в любимой франшизе о Гарри Поттере, ее репертуар выходит далеко за пределы этого культового персонажа.

Об этом свидетельствует множество престижных наград, которые она получила за свою карьеру, в том числе два "Оскара", семь BAFTA, три "Золотых глобуса", четыре "Эмми" и пять премий "Оскар". Дебют Смит состоялся в фильме "Никуда не уходить" в 1958 году, когда ей было 24 года, и она продемонстрировала свой талант и увлекательное присутствие.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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