П'ять актрис, які кардинально змінилися після дебютної ролі у кіно

Коли ми заглиблюємося у сферу класичних фільмів та серіалів, то часто зустрічаємо легендарних акторів, які розпочинали свою кар'єру з невпізнанного вигляду. Ці зірки з часом зазнали значних стильових трансформацій, пластичних операцій та косметичних процедур, завдяки чому в їхніх очах з'явилися впевненість і досвід.

Вайнона Райдер

1986 року, у віці 15 років, Вайнона Райдер дебютувала у світі кіно зі своїм дебютним фільмом "Лукас". Сьогодні, у свої 51 рік, вона може похвалитися вражаючою фільмографією із понад п'ятдесяти фільмів.

Винятковий талант Райдера був визнаний індустрією, і вона отримала дві номінації на "Оскар" за ролі у фільмах "Епоха невинності" (1993) та "Маленькі жінки" (1994). Крім того, вона здобула бажану нагороду "Золотий глобус".

Відео дня

Читайте також: П'ять світових знаменитостей, які успішно кинули палити: надихають своїм прикладом

Ніколь Кідман

1983 року фільм "Бандити на велосипедах" познайомив глядачів із 16-річною Ніколь Кідман. Зараз вона стала шановною актрисою, отримавши премію "Оскар" у 2003 році за роль Вірджинії Вульф у фільмі "Годинник".

Серед досягнень Кідман також є власна зірка на Голлівудській алеї слави та робота як Посол доброї волі ЮНІСЕФ. Зерна її величезного потенціалу було видно вже чотири десятиліття тому.

Елізабет Херлі

Дивлячись на кадр із фільму "Арія" 1987 року, майже неможливо дізнатися відому британську актрису та фотомодель Елізабет Херлі. Знята в 22-річному віці вона перетворилася на 58-річну знаменитість, яку незмінно вважають однією із найсексуальніших жінок в індустрії. Херлі часто радує своїх шанувальників знімками в купальниках, демонструючи свою спортивну статуру та елегантний силует.

Читайте також: П'ять знаменитостей, які стали батьками близнюків: подвійне щастя

Джейн Фонду

Джейн Фонду, якій зараз 85, є живим свідченням фрази "вік – це лише число". Володарка двох премій "Оскар", п'яти премій "Золотий глобус", двох премій BAFTA та премії "Еммі", Фонду розпочала свою кар'єру з фільму "Велика історія" 1960 року, коли їй було лише 23 роки.

За останні шість десятиліть культова актриса здійснила численні підтяжки обличчя та пластичні операції, що наочно нагадують про її трансформацію. Однак ці удосконалення не зменшили статусу Фонди як легенди світового кінематографа, навіть надихнувши на випуск документального фільму 2018 року під назвою "Джейн Фонду: життя в п'яти актах".

Меггі Сміт

Хоча 88-річна Меггі Сміт найбільш відома завдяки ролі доброї, але суворої професорки Мінерви Макґонеґел у улюбленій франшизі про Гаррі Поттера, її репертуар виходить далеко за межі цього культового персонажа.

Про це свідчить безліч престижних нагород, які вона отримала за свою кар'єру, у тому числі два "Оскари", сім BAFTA, три "Золоті глобуси", чотири "Еммі" та п'ять премій "Оскар". Дебют Сміт відбувся у фільмі "Нікуди не йти" у 1958 році, коли їй було 24 роки, і вона продемонструвала свій талант та захоплюючу присутність.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як сім знаменитих чоловіків коригували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !