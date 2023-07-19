Пять интересных фактов о Вин Дизеле, которые вы могли не знать: работал вышибалой и сменил имя

Вин Дизель, икона Голливуда, известный своими ролями в таких популярных фильмах, как "Форсаж", работает в индустрии уже более трех десятилетий. Хотя его талант и харизма не являются секретом для всего мира, есть несколько менее известных фактов о нем, которые могут удивить. UAportal подготовил пять интересных фактов о Вин Дизеле.

Факт 1

Знаете ли вы, что Вин Дизель – это не его настоящее имя? На самом деле актер родился Марком Синклером, но сменил имя на Вин Дизель, когда начал работать в индустрии развлечений. Он выбрал имя "Вин", потому что это сокращенная версия его настоящего имени Винсент.

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Факт 2

Прежде чем стать актером, Вин работал вышибалой в Нью-Йорке. Он заявил, что эта работа помогла ему развить свои актерские способности.

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Факт 3

У актера есть брат-близнец по имени Пол. Пол Винсент не работает в индустрии развлечений, но работает редактором фильмов.

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Факт 4

Вин Дизель увлекается музыкой и даже выпустил сингл под названием "Feel Like I Do". Премьера песни состоялась на шоу Келли Кларксон в сентябре 2020 года, где он рассказал о своей любви к музыке и о том, как он работает над своим голосом.

Факт 5

Дизель – не только актер, но и режиссер. Его режиссерский дебют состоялся в 1997 году в короткометражном фильме "Многоликий", который он также написал, спродюсировал и сыграл в нем главную роль. Позже, в 1997 году, он снял полнометражный фильм "Бродяги", а затем снял еще несколько фильмов, включая третью часть франшизы "Форсаж".

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