П'ять цікавих фактів про Він Дізеля, які ви могли не знати: працював вибивалою і змінив ім'я

Він Дізель, ікона Голлівуду, відомий своїми ролями у таких популярних фільмах, як "Форсаж", працює в індустрії вже понад три десятиліття. Хоча його талант та харизма не є секретом для всього світу, є кілька менш відомих фактів про нього, які можуть здивувати. UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Віна Дизеля.

Факт 1

Чи знаєте ви, що Він Дізель – це не його справжнє ім'я? Насправді актор народився Марком Сінклером, але змінив ім'я на Він Дізель, коли почав працювати в індустрії розваг. Він вибрав ім'я "Він", тому що це скорочена версія його справжнього імені Вінсент.

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Факт 2

Перш ніж стати актором, Він працював вибивалою в Нью-Йорку. Він заявив, що ця робота допомогла йому розвинути свої акторські здібності.

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Факт 3

У актора є брат-близнюк на ім'я Пол. Підлога Вінсент не працює в індустрії розваг, але працює редактором фільмів.

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Факт 4

Він Дизель захоплюється музикою і навіть випустив сингл під назвою "Feel Like I Do". Прем'єра пісні відбулася на шоу Келлі Кларксон у вересні 2020 року, де він розповів про свою любов до музики та про те, як він працює над своїм голосом.

Факт 5

Дизель – не лише актор, а й режисер. Його режисерський дебют відбувся у 1997 році у короткометражному фільмі "Многоликий", який він також написав, спродюсував та зіграв у ньому головну роль. Пізніше, 1997 року, він зняв повнометражний фільм "Бродяги", а потім зняв ще кілька фільмів, включаючи третину франшизи "Форсаж".

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