Пять самых популярных мифов о кофеине: почему можно пить кофе вечером

UAportal подготовил статью, в которой развенчивает пять распространенных мифов о кофеине. Многие люди до сих порят в них.

Кофеин обезвоживает

Один из распространенных мифов о кофеине заключается в том, что он обезвоживает организм. Однако это не совсем верно. Хотя кофеин и обладает легким мочегонным действием, исследования показывают, что количество жидкости, теряемой при употреблении кофеина, минимально и не способствует обезвоживанию.

Читайте также: Что добавить в кофе, чтобы он не горчил

На самом деле, напитки с кофеином, такие как кофе и чай, все равно могут способствовать увеличению суточной нормы потребления жидкости. Важно оставаться в форме независимо от потребления кофеина, но не стоит беспокоиться о том, что он вызывает сильное обезвоживание.

Видео дня

Кофеин вызывает бессонницу

Еще одно распространенное мнение заключается в том, что употребление кофеина, особенно в вечернее время, приводит к бессоннице. Хотя это правда, что кофеин является стимулятором, который может мешать сну, его воздействие варьируется от человека к человеку. Некоторые люди могут быть более чувствительны к стимулирующему воздействию кофеина, в то время как другие могут употреблять его без каких-либо нарушений режима сна. Рекомендуется следить за своей чувствительностью к кофеину и избегать его употребления ближе ко сну, если вы обнаружите, что он влияет на засыпание.

Кофеин вызывает привыкание

Многие люди считают, что кофеин вызывает сильную зависимость, подобно таким веществам, как наркотики или алкоголь. Однако зависимость от кофеина не признана тяжелой или клинически выраженной зависимостью.

Читайте также: Как приготовить банановый кофе

Хотя кофеин и обладает стимулирующими свойствами, которые могут привести к легкой зависимости, большинство людей могут легко ограничить его потребление и практически не испытывают симптомов абстиненции при воздержании от него. Важно отметить, что умеренность является ключевым фактором, а чрезмерное потребление кофеина может привести к негативным последствиям для здоровья и самочувствия.

Кофеин содержится только в кофе

Хотя кофе является наиболее известным источником кофеина, необходимо развенчать миф о том, что кофеин содержится только в кофе. Кофеин содержится и в других напитках и продуктах питания, включая чай, энергетические напитки, безалкогольные напитки, шоколад и даже некоторые лекарства. Разные продукты содержат разное количество кофеина, поэтому очень важно следить за общим потреблением кофеина из всех источников, а не только из кофе.

Читайте также: Почему не следует пить кофе натощак

Кофеин обеспечивает долговременную энергию

Чаще всего кофеин используется в качестве временного энергетического стимулятора, но на самом деле он не обеспечивает долговременную энергию. Кофеин действует путем блокирования аденозиновых рецепторов в мозге, что помогает повысить бдительность и временно побороть усталость.

Однако если полагаться только на кофеин для получения энергии, это может нарушить естественный цикл сна и бодрствования и привести к энергетическому спаду после того, как действие кофеина закончится. Важно уделять первостепенное внимание здоровому сну, сбалансированному питанию, регулярным физическим упражнениям и общему самочувствию для поддержания уровня энергии.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Ранее мы также писали о том, какие 4 специи добавляют в кофе, чтобы улучшить аромат и вкус напитка, и какие 3 специи добавляют в чай, чтобы сделать его более полезным для здоровья. А если вы пролили кофе на белую одежду, избавиться от кофейного пятна даже на белой одежде можно, если действовать быстро.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!