П'ять найпопулярніших міфів про кофеїн: чому можна пити каву ввечері

UAportal підготував статтю, в якій розвінчує п'ять поширених міфів про кофеїн. Багато людей досі рятують у них.

Кофеїн зневоднює

Один із поширених міфів про кофеїн полягає в тому, що він зневоднює організм. Однак це не зовсім правильно. Хоча кофеїн і має легку сечогінну дію, дослідження показують, що кількість рідини, що втрачається при вживанні кофеїну, мінімально і не сприяє зневодненню.

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Насправді напої з кофеїном, такі як кава і чай, все одно можуть сприяти збільшенню добової норми споживання рідини. Важливо залишатися у формі незалежно від споживання кофеїну, але не варто турбуватися про те, що він спричиняє сильне зневоднення.

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Кофеїн викликає безсоння

Ще одна поширена думка полягає в тому, що вживання кофеїну, особливо у вечірній час, призводить до безсоння. Хоча це правда, що кофеїн є стимулятором, який може заважати сну, його вплив варіюється від людини до людини. Деякі люди можуть бути більш чутливими до стимулюючого впливу кофеїну, в той час як інші можуть вживати його без будь-яких порушень сну. Рекомендується стежити за своєю чутливістю до кофеїну та уникати його вживання ближче до сну, якщо ви виявите, що він впливає на засинання.

Кофеїн викликає звикання

Багато людей вважають, що кофеїн викликає сильну залежність, подібно до таких речовин, як наркотики або алкоголь. Однак залежність від кофеїну не визнана тяжкою або клінічно вираженою залежністю.

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Хоча кофеїн і має стимулюючі властивості, які можуть призвести до легкої залежності, більшість людей можуть легко обмежити його споживання і практично не відчувають симптомів абстиненції при утриманні від нього. Важливо відзначити, що помірність є ключовим фактором, а надмірне споживання кофеїну може призвести до негативних наслідків здоров'я та самопочуття.

Кофеїн міститься лише у каві

Хоча кава є найбільш відомим джерелом кофеїну, необхідно розвінчати міф про те, що кофеїн міститься лише у каві. Кофеїн міститься і в інших напоях та продуктах харчування, включаючи чай, енергетичні напої, безалкогольні напої, шоколад та навіть деякі ліки. Різні продукти містять різну кількість кофеїну, тому дуже важливо стежити за загальним споживанням кофеїну з усіх джерел, а не лише з кави.

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Кофеїн забезпечує довготривалу енергію

Найчастіше кофеїн використовується як тимчасовий енергетичний стимулятор, але насправді він не забезпечує довготривалу енергію. Кофеїн діє шляхом блокування аденозинових рецепторів у мозку, що допомагає підвищити пильність та тимчасово подолати втому.

Однак якщо покладатися тільки на кофеїн для отримання енергії, це може порушити природний цикл сну та неспання та призвести до енергетичного спаду після того, як дія кофеїну закінчиться. Важливо приділяти першочергову увагу здоровому сну, збалансованому харчуванню, регулярним фізичним вправам та загальному самопочуттю підтримки рівня енергії.

Увага! Інформація у цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей та не призначена як медична рада чи рада зі здоров'я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим спеціалістом з питань, пов'язаних зі станом здоров'я.

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