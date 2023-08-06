Сохраните цвет волос как можно дольше: подсказки по уходу за окрашенными волосами

Окрашенные волосы могут быть интересным и увлекательным способом выражения индивидуального стиля. Важно правильно ухаживать за окрашенными волосами, чтобы они выглядели как можно лучше.

Регулярно увлажняйте волосы

Окрашенные волосы, как правило, более склонны к сухости и повреждению, поэтому очень важно поддерживать их увлажненным. Использование шампуня и кондиционера, специально разработанных для окрашенных волос, поможет удержать влагу и предотвратить потерю цвета. Кроме того, раз в неделю используйте процедуру интенсивного восстановления с помощью масок, чтобы обеспечить дополнительное питание и увлажнение.

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Защищайте от высоких температур

Термоинструменты для укладки, такие как плойки и щипцы для завивки, могут привести к повреждению и потускнению цвета волос. Чтобы свести к минимуму этот риск, рекомендуется использовать термозащитный спрей перед использованием любых инструментов для стайлинга. Это создаст барьер между волосами и высокой температурой, что уменьшает риск повреждения.

Избегайте чрезмерного мытья волос

Слишком частое мытье головы может лишить волосы цвета и природных жиров, сделав их сухими и тусклыми. Желательно ограничить мытье окрашенных волос до одного раза в два дня или даже реже, если это возможно. Во время мытья волос лучше использовать теплую воду, а не горячую, поскольку горячая вода может привести к тому, что цвет потускнеет быстрее.

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Используйте специальные средства по уходу за окрашенными волосами

Выбирая средства по уходу за волосами, важно отдавать предпочтение тем, которые специально разработаны для окрашенных волос. Эти продукты разработаны таким образом, чтобы быть мягкими и не смывать цвет. Ищите шампуни и кондиционеры без сульфатов, поскольку сульфаты могут быть агрессивными и приводить к потускнению цвета.

Защищайте от солнца

Как и кожа, крашеные волосы могут быть повреждены ультрафиолетовыми лучами солнца. Чтобы защитить волосы от солнечных лучей, рекомендуется носить шляпу или пользоваться спреем для защиты от ультрафиолета во время пребывания на улице. Это поможет предотвратить выцветание цвета и сохранит волосы яркими.

Регулярно подстригайте волосы

Регулярная стрижка необходима для поддержания здоровья волос, особенно окрашенных. Подстригание волос каждые 6-8 недель помогает предотвратить секущиеся кончики и ломкость, сохраняя волосы свежими и живыми.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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